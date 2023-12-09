Полянский назвал конфликт в Газе источником обогащения ряда лиц

Страдания мирных жителей из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта должны быть остановлены, в то время как есть те, кто извлекает выгоду от этого. Об этом в пятницу, 8 декабря, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы не можем и не должны оставлять ни в чем не повинных палестинцев и израильтян на милость тех, для кого война — это геополитическая игра и источник обогащения», — подчеркнул он.

Полянский также добавил, что в данный момент необходимо обеспечить процесс реализации резолюции 2712, принятой 15 ноября 2023 года Советом Безопасности (СБ) ООН, несмотря на неоднозначное отношение разных стран к ней.

Ранее в этот день Полянский сообщил, что США фактически запрещают Совету Безопасности (СБ) ООН вмешаться в палестино-израильский конфликт, не давая ему принять резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.

7 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что нет никакой надежды на скорое завершение конфликта в секторе Газа. По ее мнению, ситуация на Ближнем Востоке была во многом спровоцирована США и их «разнузданностью в реализации собственной исключительности».

До этого, 15 ноября, стало известно, что Совбез ООН принял резолюцию 2712 по палестино-израильскому конфликту, текст которой подчеркивает «необходимость соблюдения международного права, в том числе международного гуманитарного права». За принятие резолюции проголосовали 12 стран. Как уточнялось, от голосования воздержались США и Великобритания, а также Россия, поскольку поправка, предложенная РФ в качестве дополнения к резолюции, была отклонена Совбезом. В поправке содержался призыв к скорейшему перемирию между Израилем и Палестиной, а также к немедленному прекращению огня.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.