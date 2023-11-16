Резолюцию Мальты по ближневосточному конфликту приняли в Совбезе ООН

Резолюция Мальты по палестино-израильскому конфликту была принята Советом Безопасности ООН в среду, 15 ноября.

За принятие резолюции проголосовали 12 стран. Воздержались США и Великобритания, а также Россия, поскольку поправка, предложенная РФ в качестве дополнения к резолюции, была отклонена Совбезом. В поправке содержался призыв к скорейшему перемирию между Израилем и Палестиной, а также к немедленному прекращению огня.

Текст резолюции подчеркивает «необходимость соблюдения международного права, в том числе международного гуманитарного права». Также указывается на необходимость обеспечения безопасности для мирного населения, особое внимание уделено защите детей.

Кроме того, в документе указывается на необходимость установления в секторе Газа гуманитарных коридоров и пауз «на число дней, достаточное для того, чтобы в соответствии с международным гуманитарным правом предоставить полный, оперативный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ» для различных гуманитарных организаций, а также для представителей ООН.

Резолюция также настаивает на скорейшей «эвакуации больных или пострадавших детей и их опекунов». Есть в документе и пункт о «поисково-спасательных работах, в том числе пропавших детей, в поврежденных и разрушенных зданиях».

Кроме того, резолюция настаивает на «важности координации, гуманитарных уведомлений и механизмов деконфликтации», а также на воспрепятствовании лишению жителей сектора Газа гуманитарной помощи.

В тексте резолюции отсутствует осуждение как палестинской группировки ХАМАС, на наличии которого настаивали США, так и действий Израиля.

Помимо прочего, документ указывает на необходимость провести брифинг по теме палестино-израильского конфликта в ходе следующего заседания Совета безопасности ООН, поскольку необходимо отслеживать соблюдение сторонами положений резолюции.

Ранее в этот день сообщалось, что Совбез ООН не принял поправку РФ к проекту резолюции Мальты, которая призывала к немедленному гуманитарному перемирию в секторе Газа.

10 ноября стало известно о заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Отмечается, что в прошлом месяце СБ ООН не смог принять ни один из четырех проектов резолюции по палестино-израильскому конфликту. В настоящее время «десятка» непостоянных членов Совбеза разрабатывает собственный документ. Ожидается, он будет включать в себя положения из предыдущих проектов резолюции.

25 октября СБ ООН отклонил российский проект ближневосточной резолюции, который учитывал элементы непринятого на предшествовавшей неделе проекта Бразилии. За выступили четыре страны, девять воздержались. По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, члены СБ не нашли смелости проявить стратегическую мудрость.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.