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СБ ООН не принял поправку РФ с призывом к гуманитарному перемирию в Газе

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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Совет Безопасности ООН 15 ноября не принял поправку РФ к проекту резолюции Мальты, которая призывала к немедленному гуманитарному перемирию в секторе Газа.

Поправку поддержали пять стран: Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Мозамбик. Девять государств воздержались. Только США выступили против нее.

Как отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ, поправка предлагала к срочному устойчивому перемирию, ведущему к прекращению военных действий в секторе.

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10 ноября стало известно о заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Отмечается, что в прошлом месяце СБ ООН не смог принять ни один из четырех проектов резолюции по палестино-израильскому конфликту. В настоящее время «десятка» непостоянных членов Совбеза разрабатывает собственный документ. Ожидается, он будет включать в себя положения из предыдущих проектов резолюции.

25 октября СБ ООН отклонил российский проект ближневосточной резолюции, который учитывал элементы непринятого на предшествовавшей неделе проекта Бразилии. За выступили четыре страны, девять воздержались. По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, члены СБ не нашли смелости проявить стратегическую мудрость.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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