Игра с престолом: Израиль не допустит Аббаса руководить сектором Газа

Израиль против передачи контроля над сектором Газа главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу после завершения войны с ХАМАС. Об этом «Известиям» рассказал советник в офисе премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман. По его словам, Израиль не может позволить палестинской администрации управлять анклавом, поскольку Аббас и его окружение до сих пор не осудили атаку, произошедшую 7 октября. Однако эксперты полагают, что даже в случае прихода администрации Аббаса к власти в анклаве после уничтожения ХАМАС местное население выступит против подобных перемен. Какие еще рассматриваются варианты управления сектором Газа после прекращения конфликта — в материале «Известий».

Что не так с Аббасом

С момента начала конфликта в секторе Газа активно ведутся обсуждения дальнейшей судьбы палестинского анклава и его послевоенного устройства в случае уничтожения потенциала ХАМАС, однако глава Палестинской автономии Махмуд Аббас кажется не самым подходящим кандидатом на роль его руководителя.

— Палестинская автономия и ее руководство до сих пор не осудило резню. Хуже того, палестинский МИД опубликовал заявление, в котором говорилось, что это израильские военные сами убили участников фестиваля 7 октября, — рассказал в беседе с «Известиями» советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

По его словам, в Израиле точно не могут сказать, кто будет управлять анклавом после войны, но при этом можно с уверенностью утверждать: ни ХАМАС, ни ФАТХ (организация освобождения Палестины, возглавляемая Аббасом) там не будут. Сектор Газа же планируется максимально обезопасить, чтобы избежать повторения событий «черной субботы».

Справка «Известий» Так, утверждения Палестинской автономии, в том числе и ХАМАС, об атаке израильской армией по отдыхающим на фестивале в начале октября основываются на публикации израильской газеты Haaretz 18 ноября. Согласно информации, нападавшие члены ХАМАС изначально не знали заранее о проведении молодежного мероприятия, которое проводилось рядом с Газой. Прилетевший на место трагедии военный вертолет ЦАХАЛ открыл огонь не только по боевикам, но и по участникам фестиваля, говорится в статье со ссылкой на источники в местной полиции.

— В Израиле открыто говорят о том, что планируется создать буферную зону, чтобы огородить нашу страну от той власти, которая будет находиться в секторе Газа после того, как мы уничтожим ХАМАС, — добавил Дмитрий Гендельман.

Впрочем, израильские СМИ также сообщают, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху ясно дал понять США о недопустимости появления администрации Палестинской автономии в секторе Газа. Кроме того, премьер сказал депутатам из правящей партии «Ликуд» во время закрытых заседаний, что он лично выступает против палестинской администрации в палестинском анклаве в послевоенный период.

«После войны не будет не только палестинской власти в Газе в ее обновленном виде, но и вообще не будет какой-либо другой палестинской власти в Газе», — цитирует его заявление местный телеканал.

В целом официальная позиция еврейского государства идет вразрез с Вашингтоном, который продолжает настаивать на администрации Палестинской автономии в анклаве в послевоенный период без уточнения того, кто эту администрацию должен возглавить. Предполагается, что новое правительство возьмет на себя управление регионом после того, как пройдет период зачистки сектора Газа со стороны Израиля.

В свою очередь, президент Палестины Махмуд Аббас еще раз подчеркнул свою позицию по послевоенному решению кризиса Газы. 6 декабря во время его встречи с советником по национальной безопасности вице-президента США Филом Гордоном он отметил важность вопроса о создании двух государств, при котором Палестина получает полноправное членство в ООН на основании резолюции Совбеза.

Помимо этого, Аббас требует от американской стороны предоставить международные гарантии. Он открыто выражает готовность взять на себя полную ответственность за всю палестинскую территорию на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим и сектор Газа.

— Палестинская национальная администрация в лице Махмуда Аббаса не популярна в секторе Газа. Если представить такой сценарий, долго эта власть продержаться не сможет. Один из базовых сценариев — установление Израилем контроля над северной частью анклава, южная, скорее всего, будет брошена на произвол судьбы, поскольку никто не заинтересован в контроле этой территории из-за экономических и политических рисков, — рассказал «Известиям» эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

Недоверие к сегодняшней администрации на Западном берегу высказывается не только с израильской стороны, но и внутри самого палестинского общества. Последние парламентские выборы проводились в 2006 году, на них победила партия ХАМАС с обещаниями покончить с коррупцией и продолжить вести борьбу против Израиля. Фактически в это время началась гражданская война между ФАТХ и ХАМАС, по итогу которой последнее взяло власть в анклаве в свои руки.

— За последние почти два десятилетия никаких политических сил в секторе Газа, кроме ХАМАС, попросту не было. Палестинское сопротивление осуществляло не только политический, но и военный контроль за анклавом. Вдобавок к этому ХАМАС занималось распределением ресурсов на безальтернативной основе, — считает востоковед Григорий Лукьянов.

На сегодня популярность ХАМАС среди жителей Газы выросла, добавил эксперт. По его словам, ликвидация движения воспринимается местным населением в качестве уничтожения идеи борьбы палестинцев за создание своего государства.

Варианты развития событий

Впрочем, в СМИ сейчас обсуждаются и другие варианты того, кто на себя может взять ответственность за Газу после окончания боевых действий.

Среди главных региональных игроков, способных выступить в качестве некоего гаранта безопасности, Египет. У Каира есть свой исторический опыт и совместные с анклавом границы: вплоть до 1967 года регион контролировался египетскими властями.

В то же время с самого начала войны Каир выступает против полного переселения палестинских беженцев на Синайский полуостров, а также призывает стороны конфликта сесть за стол переговоров. Из-за боев в секторе Газа тысячи людей были вынуждены переместиться на юг, где находится единственный сухопутный переход на территорию Египта — КПП «Рафах», через который также проходят грузы с гуманитарной помощью.

Принятие Каиром большого числа беженцев из сектора Газа может быть воспринято египетским обществом, равно как и другими арабскими государствами, как нарушение формулы решения палестинской проблемы в формате «двух государств», полагает эксперт Иван Бочаров.

Вдобавок к этому Египет испытывает проблемы с безопасностью на Синайском полуострове, которые связаны с террористическими группировками. Неконтролируемый поток миллионов беженцев может усугубить ситуацию и потребовать больших ресурсов для контроля за безопасностью.

Так, новостной портал Al Araby Al Jadeed рассказал о видении египетской стороны по палестинской проблеме. Главная цель — интеграция ХАМАС в Палестинскую автономию, а также вход его военных структур в палестинскую контрразведку. Это, согласно источникам портала, может найти формулу сосуществования, которая не будет нарушать национальную безопасность ни Египта, ни Израиля, ни палестинцев. План предполагает трехлетний переходный период с сохранением Махмуда Аббаса в качестве почетного президента. Египет берет на себя обязательства гаранта безопасности, вместе с ним может быть еще одна арабская страна (теоретически им бы мог стать Катар, который вместе с Египтом играет посредническую роль в обмене пленными между Израилем и ХАМАС) или же ООН.

Тем не менее опрошенные «Известиями» эксперты сходятся во мнении: Аббас — противоречивая фигура в глазах жителей сектора Газа. Ведь за время его правления количество израильских поселений на Западном берегу кратно выросло. «Ни одна власть, включая Махмуда Аббаса, которая зайдет в секторе Газа на штыках ЦАХАЛ, не получит никакой поддержки со стороны местного населения. Качество руководства Палестинской автономии на Западном берегу и так вызывает большие вопросы», — заметил Григорий Лукьянов.

Тем временем бои между военным крылом ХАМАС «Аль-Кассам» и подразделениями ЦАХАЛ продолжаются как на юге, так и на севере палестинского анклава. Согласно заявлению палестинской стороны от 7 декабря, за последние несколько дней частично и полностью были уничтожены 79 израильских бронемашин в городе Газа. Армия обороны Израиля сообщает о прорыве оборонительных линий ХАМАС в Хан-Юнисе на юге анклава, где столкновения не прекращаются.