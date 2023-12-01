«Уже научились говорить русское «да»: как Россия встретила переселенцев из Газы

В Россию прибыло уже свыше пятисот палестинских беженцев , подсчитали «Известия». Их принимают, в частности, Чечня, Дагестан, Татарстан, Калужская и Челябинская области, Краснодарский край. Они приезжали небольшими группами с конца ноября. В основном это семьи с детьми — граждане России, но есть и граждане Палестины. Кто-то селится у родственников, но большинство живут в оздоровительных лагерях — например, «Горный ключ» в Шалинском районе Чечни. В мирных интерьерах на лицах беженцев всё чаще появляются эмоции, едва заметные улыбки. Как российские регионы встречают людей, сбежавших от войны, — в нашем репортаже.

Долгая дорога

В детском оздоровительном лагере «Горный ключ» в селе Автуры Шалинского района Чечни многолюдно — сюда после долгого перелета из Каира прибыли беженцы из палестинского сектора Газа. Почти все приехали семьями — на 24 взрослых приходится 27 детей. У большинства на руках российские паспорта, в одной из комнат они сложены на столе аккуратной стопочкой, их внимательно рассматривают сотрудники местной полиции.

Из Газы в Египет, оттуда в Москву и далее на поезде до Грозного, затем автобусом до села Автура — таким был их путь от войны. В России люди сначала несколько дней провели в подмосковных санаториях. Всего они пробыли в дороге около десяти дней и приехали в чеченский лагерь заметно уставшие.

По прибытии первым делом их осматривают медики — меряют пульс, давление, температуру, берут кровь. Особенно растерянными выглядят малыши — в ожидании своей очереди в кабинет они озираются по сторонам красноватыми от усталости глазами.

Эвакуированные граждане Палестины на Казанском вокзале перед отправкой в Чечню Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

— Как вас зовут? Мохаммед? Махмуд? — осторожно знакомятся с детьми врачи.

Те без эмоций кивают головами, но постепенно начинают оживать — на их лицах появляется едва заметная улыбка.

Самым маленьким из приехавших на вид годика два, в непривычной для себя обстановке они сидят на стульях тихо — на бурные эмоции у детей, похоже, просто нет сил. Проходящие мимо сотрудники МЧС пытаются подбодрить приунывших мальчишек — по-мужски задорно здороваются за руку.

У входа в лагерь — ряды клетчатых сумок с пакетами и чемоданами: это всё, что осталось от имущества этих людей. У кого-то рядом с сумкой стоит ящик с яблоками, а вот белоснежный плюшевый медведь. Судя по всему, он подарен кому-то из детей уже здесь, на российской территории. На этом клетчатом транзитном фоне медведь выглядит как привет из новой, нормальной жизни.

В интерьере лагеря много цвета — яркая мебель и занавески, детские двухъярусные кровати, мягкие ковры. Здесь, в похожей на домашнюю обстановке, дети расслабляются и начинают вести себя более непосредственно.

«Ни света, ни воды, ни наших домов…»

Большинство детей говорят по-арабски, но некоторые уже научились говорить русское «да». Парню по имени Фатхи Халес на вид лет 15. Через переводчика он рассказал «Известиям», что на его родине в Газе «не осталось ничего, что нужно для жизни человека, — ни света, ни воды, ни наших домов».

— Были только частые, неожиданные удары ракетами, — поделился он подробностями пережитого. — Обычно бомбили ночью, мы с родителями были в более безопасном месте, но слышали взрывы. Когда мы прибыли в Рафах, то пересекли границу Египта как беженцы, подав необходимые документы. В Москве нас очень тепло встретили чеченцы, мы благодарны им за это.

Беженец Юсеф Диб в разговоре с «Известиями» улыбается — смерть, которая, по его выражению, больше месяца летала над головой, теперь оставила его семью в покое.

Фото: Global Look Press/Mohammed Alaswad

Юсеф прибыл в Чечню с женой и двумя детьми после того, как его дом в Газе, а также дома его родственников, где он укрывался с семьей, разбомбили. По его словам, в отличие от многих ему повезло — из сектора Газа выпускают только тех, кто имеет иностранное либо двойное гражданство. Остальные выехать не могут. Сам Юсеф не мог выехать около месяца, но в итоге помогли сотрудники МЧС России. В Палестине у него остались родители, друзья, сестры и братья.

— Слава Аллаху, что мы теперь в Чечне, — сказал он. — Чеченцы — близкий нам народ, мужественный и сильный, он много страдал и сейчас переживает второе рождение. И для нас приезд сюда — это второе рождение.

В обед всех прибывших покормили в столовой, а вечером в ТЦ «Грозный Молл» попытались развлечь. Дети смотрели представление, лазили по горкам и валялись в «антистрессовых» шарах. Взрослые с облегчением следили за ними.

Власти Чечни пообещали трудоустроить взрослых, а детей отправить в школы.

Как соцсети относятся к беженцам

Это не первая группа беженцев, которые приехали в Россию из Газы — до этого порядка 150 переселенцев принял Дагестан, около ста — Калуга. 30 ноября в Краснодар к родственникам из Газы приехала семья из восьми человек. Еще более ста человек прибудут в Грозный в ближайшие дни. Приезжали небольшие группы в Челябинскую область и Татарстан.

Всего, по подсчетам «Известий», в Россию прибыли около пятисот беженцев из Палестины, и в ближайшее время могут приехать еще. Их приезд бурно обсуждают в интернете — он разделил пользователей соцсетей на два противоположных лагеря. Одни сопереживают прибывшим, у других они вызывают беспокойство.

«Им что, теперь жилье выдадут и назначат пособия за счет россиян? По-моему, нужно пресекать подобное иждивенческое поведение», — написала в комментариях под новостью во «ВКонтакте» пользователь Эля Сафина. «А еще в институты и универы пойдут как беженцы и пенсию будут получать за счет российских пенсионеров», — поддерживает ее пользователь Татьяна Зотова.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Я сам в прошлом беженец из Палестины. Никаких плюшек ни разу не получал. Мама русская — сделали гражданство, отучился, отслужил в армии, поступил на заочку платно, работаю», — вступил в разговор пользователь Мухамад Абу-Хаджадж. Мужчина предположил, что, «скорее всего, эти ребята также имеют родственников в России».

Беспокойство вокруг «понаехавших» в Россию палестинцев надуманно, как были надуманны в свое время волнения вокруг беженцев из Сирии, полагает директор проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский.

Он напомнил, что прибывших в Россию сирийцев было всего несколько тысяч, и приехали они в основном к своим знакомым и родственникам. Но люди всё равно боялись, что «они заполонят Российскую Федерацию». Впрочем, этого не случилось — большинство впоследствии уехали из России, поскольку не знали русского языка и не могли найти работу, хотя многие были с высшим образованием, отметил эксперт.

— Пятьсот беженцев с точки зрения миграционных процессов величина незначительная. На 150 млн россиян они никак не повлияют, — отметил он в беседе с «Известиями».

В то же время, по словам эксперта, с гуманитарной стороны 500 человек — огромное число, потому что «каждый человек — это ценность и целый мир».

Гуманное отношение

Россия подписала женевскую конвенцию о статусе беженца, а значит, приняла на себя международные обязательства помогать иностранцам, оказавшимся на грани жизни и смерти , пояснил «Известиям» логику происходящего член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, профессор Государственного университета управления Владимир Волох.

— Россия поступает гуманно, помогая бегущим из страны палестинцам, — сказал эксперт. — Дай Бог, чтобы скорее завершилась эта кровавая война, которая совершенно не нужна ни Израилю, ни Палестине. А страдают от нее гражданские люди.

Государственная поддержка для беженцев в России включает в себя право на жилищный сертификат и материальные выплаты, рассказал «Известиям» бывший замдиректора Федеральной миграционной службы (ФМС) России Вячеслав Поставнин. У вынужденных переселенцев таких преференций нет — они получают только право на работу и медобслуживание. Какой из этих статусов получат палестинцы — решать будут власти регионов, которые их приняли. После расформирования ФМС эти вопросы находятся в ведении субъектов, подчеркнул эксперт.

По мнению Юрия Московского, в России статус беженцев получить непросто, его имеют всего около тысячи человек.

— Тем беженцам, у которых уже есть российское гражданство, дополнительный статус не нужен. А вот членам их семей, вероятно, выдадут вид на жительство или разрешение на временное проживание , — полагает эксперт.

Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа Фото: РИА Новости/Максим Блинов