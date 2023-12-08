Полянский обвинил США в препятствовании прекращения огня в секторе Газа

США фактически запрещают Совету Безопасности (СБ) ООН вмешаться в палестино-израильский конфликт, не давая ему принять резолюцию о прекращении огня в Секторе Газа. Об этом в пятницу, 8 декабря, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Сегодня весь мир встал на защиту Газы от тотального разрушения, а его жителей — от полного истребления», — указал он.

Как отметил дипломат, Вашингтон окажется на неправильной стороне истории в случае блокирования соответствующей резолюции СБ ООН.

США наложили вето на проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Совбезе ООН, соавторами которого стали 97 стран — членов данной международной организации.

По словам Полянского, США вынесли смертный приговор тысячам мирных граждан в Палестине и Израиле.

«Оценку этим действиям Вашингтона даст история», — добавил он.

Помимо этого, уточняется, что среди 13-ти участниц СБ ООН, Великобритания вовсе приняла решение воздержаться от голосования.

В этот же день заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Соединенные Штаты не поддержали призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа, поскольку они «посеют семена следующей войны».

Ранее, 7 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что нет никакой надежды на скорое завершение конфликта в секторе Газа. По ее мнению, ситуация на Ближнем Востоке была во многом спровоцирована США и их «разнузданностью в реализации собственной исключительности».

30 ноября сообщалось, что американские дипломаты на Ближнем Востоке указали Вашингтону на угрозу репутации страны в регионе из-за позиции по палестино-израильскому конфликту. Как отмечалось, опасения среди сотрудников Госдепартамента еще не привели к массовым отставкам, но существует мнение, что подход администрации президента США Джо Байдена к конфликту в Газе должен быть более сбалансированным, сказал один из нынешних чиновников ведомства.

Ранее, 29 ноября, Пентагон заявил о недостатке средств для наращивания сил на Ближнем Востоке. Военные на данный момент действуют в рамках временного финансирования, которое замораживает расходы на уровне предыдущего года. А поскольку передвижение войск на Ближнем Востоке не было запланировано, Пентагону пришлось изъять деньги из существующих счетов операций и технического обслуживания.

До этого, 6 ноября, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что США отправили атомную подлодку класса «Огайо» на Ближний Восток для защиты своих войск в регионе и сдерживания эскалации палестино-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.