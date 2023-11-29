Пентагон заявил о недостатке средств для наращивания сил на Ближнем Востоке

У министерства обороны США нет средства для наращивания военного присутствия на Ближнем Востоке. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщила газета Politico со ссылкой на представителя ведомства Криса Шервуда.

«Военные, как и остальная часть федерального правительства, действуют в рамках временного финансирования, который замораживает расходы на уровне предыдущего года. А поскольку передвижение войск на Ближнем Востоке не было запланировано, Пентагону пришлось изъять деньги из существующих счетов операций и технического обслуживания», — говорится в материале газеты.

Издание пишет, что ведомству пришлось изъять средства из других статей расходов. Таким образом, Пентагону придется отложить или отменить несколько своих программ, а на подготовку, обучение и развертывание сил будет потрачено меньше ресурсов, чем было изначально запланировано.

27 ноября Белый дом заявил о критическом моменте в финансовой поддержке Украины. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, у США уже нет той гибкости, которая была раньше, в плане объема помощи, которая может быть предоставлена в рамках каждого пакета.

Накануне, 26 ноября, лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщил, что верхняя палата конгресса 4 декабря проведет голосование по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю. Также сенат проголосует за выделение дополнительной помощи по национальной безопасности.

В тот же день председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер выразил мнение, что Украине будет трудно получить новую помощь от Вашингтона до конца 2023 года. По его словам, препятствием является политика Белого дома в отношении ситуации с безопасностью на границе США с Мексикой.

До этого, 21 ноября, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США смогут продолжить оказывать помощь Киеву только при условии, что американский конгресс одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств.

17 ноября Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании, одобренный двумя палатами американского конгресса, также не предусматривает помощи Израилю. За день до этого «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что американская сторона в октябре уже старалась намекнуть украинским властям на вероятное прекращение финансовой помощи со стороны Вашингтона.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.