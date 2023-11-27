Белый дом заявил о критическом моменте в финансовой поддержке Украины

Финансовая поддержка Украины со стороны США переживает критический момент. Об этом 27 ноября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Вы видели, что в случае с Украиной пакеты помощи, которые мы предоставляли, выделяются с меньшим приростом с точки зрения того, сколько направляется денег. Потому что у нас уже нет той гибкости, которая была раньше, в плане объема помощи, которая может быть предоставлена в рамках каждого пакета. Наступил критический момент», — сказал он на брифинге.

Кирби отметил, что администрация президента США ожидает одобрения военной помощи Украине со стороны конгресса.

«Мы отчаянно нуждаемся в дополнительном финансировании, которое запросил президент Джо Байден, и я хотел бы напомнить конгрессу, что сумма дополнительных средств продиктована нашими украинскими и израильскими партнерами», — указал он.

Накануне, 26 ноября, лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщил, что верхняя палата конгресса 4 декабря проведет голосование по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю. Также сенат проголосует за выделение дополнительной помощи по национальной безопасности.

В тот же день председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер выразил мнение, что Украине будет трудно получить новую помощь от Вашингтона до конца 2023 года. По его словам, препятствием является политика Белого дома в отношении ситуации с безопасностью на границе США с Мексикой.

23 ноября глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в беседе с «Известиями» сказал, что поставки Украине вооружений создают серьезные проблемы для бюджета США и других стран Запада.

До этого, 21 ноября, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США смогут продолжить оказывать помощь Киеву только при условии, что американский конгресс одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств.

19 ноября NBC News со ссылкой на источники сообщил, что конгресс США рассчитывает до конца 2023 года одобрить запрос администрации Байдена о помощи Украине и Израилю, а также на обеспечение безопасности южной границы.

17 ноября Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании, одобренный двумя палатами американского конгресса, также не предусматривает помощи Израилю. За день до этого «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что американская сторона в октябре уже старалась намекнуть украинским властям на вероятное прекращение финансовой помощи со стороны Вашингтона.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.