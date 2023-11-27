Сенат США 4 декабря проголосует по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю

Сенат США 4 декабря проведет голосование по запросу американского президента Джо Байдена о помощи Украине и Израилю. Об этом 26 ноября сообщил лидер демократов в сенате Чак Шумер, опубликовав письмо сенату на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Помимо этого, сенат проголосует за выделение дополнительной помощи по национальной безопасности. Отмечается, что рассмотрение и принятие законопроекта о помощи является «одной из важнейших задач, которую необходимо решить» членам конгресса.

«Эти приоритеты национальной безопасности взаимосвязаны и требуют двухпартийных действий конгресса», — заявил Шумер.

Ранее в этот день председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер (республиканец от штата Огайо) выразил мнение, что Украине будет трудно получить новую помощь от Вашингтона до конца 2023 года. По его словам, препятствием является политика Белого дома в отношении ситуации с безопасностью на границе США с Мексикой.

23 ноября глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в беседе с «Известиями» сказал, что поставки Украине вооружений создают серьезные проблемы для бюджета США и других стран Запада.

21 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США смогут продолжить оказывать помощь Киеву только при условии, что американский конгресс одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств.

19 ноября NBC News со ссылкой на источники сообщил, что конгресс США рассчитывает до конца 2023 года одобрить запрос администрации Байдена о помощи Украине и Израилю, а также на обеспечение безопасности южной границы.

17 ноября Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании, одобренный двумя палатами американского конгресса, также не предусматривает помощи Израилю. За день до этого «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что американская сторона в октябре уже старалась намекнуть украинским властям на вероятное прекращение финансовой помощи со стороны Вашингтона.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.