Американский конгрессмен указал на сложности в предоставлении помощи Украине

Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер (республиканец от штата Огайо) 26 ноября выразил мнение, что Украине будет трудно получить новую помощь от Вашингтона до конца 2023 года.

Отмечается, что Белый дом запросил у конгресса «надежный пакет помощи» для поддержки Израиля, Украины, Тайваня и обеспечения безопасности южной границы.

«Я думаю, что будет сложно сделать это к концу этого года», — сказал Тернер в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, препятствием является политика Белого дома в отношении ситуации с безопасностью на границе США с Мексикой. Несмотря на включение финансирования безопасности южной границы в пакет, изменений в политике Белого дома по отношению к ней нет, отмечает политик.

Ранее, 23 ноября, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в беседе с «Известиями» сказал, что поставки Украине вооружений создают серьезные проблемы для бюджета США и других стран Запада.

21 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США смогут продолжить оказывать помощь Киеву только при условии, что американский конгресс одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств.

Шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев 20 ноября заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. В его состав Белый дом включил боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковое вооружение. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал этот пакет военной помощи Киеву «успокоительной пилюлей».

19 ноября NBC News со ссылкой на источники сообщил, что конгресс США рассчитывает до конца 2023 года одобрить запрос администрации американского президента Джо Байдена о помощи Украине и Израилю, а также на обеспечение безопасности южной границы.

17 ноября Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании, одобренный двумя палатами американского конгресса, также не предусматривает помощи Израилю. За день до этого «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что американская сторона в октябре уже старалась намекнуть украинским властям на вероятное прекращение финансовой помощи со стороны Вашингтона.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.