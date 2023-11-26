Реклама
Прямой эфир
Общество
Средний возраст автомобилей в России увеличился до 12–15 лет
Происшествия
Три человека погибли при выбросе метана на руднике в Якутии
Общество
МАГАТЭ сообщило об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения
Общество
Поезда задерживаются в Сочи из-за падения деревьев на железнодорожные пути
Мир
ХАМАС выступило за продление гуманитарного перемирия в секторе Газа
Общество
МЧС направило аэромобильную группировку в подтопленный район Евпатории
Происшествия
Драка со стрельбой произошла в торговом центре Екатеринбурга
Происшествия
Трансформатор загорелся на Челябинском тракторном заводе
Мир
Очередь из ожидающих въезда в Литву из России фур выросла до 145 машин
Общество
В крымском поселке Героевское из-за шторма оказались заблокированы 40 домов
Экономика
Минсельхоз РФ не ждет резкого роста цен на продукты к Новому году
Мир
Нетаньяху посетил сектор Газа и пообещал победить ХАМАС
Мир
ХАМАС сообщило о передаче Красному Кресту третьей группы заложников
Мир
В США допустили возможность продления гуманитарного перемирия в Газе

Американский конгрессмен указал на сложности в предоставлении помощи Украине

Конгрессмен Тернер заявил, что Украина не получит новый пакет помощи США до конца года
0
Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер (республиканец от штата Огайо) 26 ноября выразил мнение, что Украине будет трудно получить новую помощь от Вашингтона до конца 2023 года.

Отмечается, что Белый дом запросил у конгресса «надежный пакет помощи» для поддержки Израиля, Украины, Тайваня и обеспечения безопасности южной границы.

«Я думаю, что будет сложно сделать это к концу этого года», — сказал Тернер в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, препятствием является политика Белого дома в отношении ситуации с безопасностью на границе США с Мексикой. Несмотря на включение финансирования безопасности южной границы в пакет, изменений в политике Белого дома по отношению к ней нет, отмечает политик.

Остина хондроз: США и Германия пересматривают помощь Украине
Кому может быть выгодно перемирие в 2024 году

Ранее, 23 ноября, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в беседе с «Известиями» сказал, что поставки Украине вооружений создают серьезные проблемы для бюджета США и других стран Запада.

21 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США смогут продолжить оказывать помощь Киеву только при условии, что американский конгресс одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств.

Шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев 20 ноября заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. В его состав Белый дом включил боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковое вооружение. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал этот пакет военной помощи Киеву «успокоительной пилюлей».

19 ноября NBC News со ссылкой на источники сообщил, что конгресс США рассчитывает до конца 2023 года одобрить запрос администрации американского президента Джо Байдена о помощи Украине и Израилю, а также на обеспечение безопасности южной границы.

17 ноября Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании, одобренный двумя палатами американского конгресса, также не предусматривает помощи Израилю. За день до этого «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что американская сторона в октябре уже старалась намекнуть украинским властям на вероятное прекращение финансовой помощи со стороны Вашингтона.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023