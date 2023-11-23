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Гаврилов указал на проблемы бюджета США из-за помощи Украине

Гаврилов: поставки Украине создают проблемы для бюджета США
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Фото: Global Look Press/Nicholas Pilch
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Поставки Украине вооружений создают серьезные проблемы для бюджета Соединенных Штатов и других стран Запада, заявил 23 ноября в разговоре с «Известиями» глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Это серьезная проблема. Американский бюджет принят временно, без помощи ни Израилю, ни Украине», — сказал он.

В настоящий момент военная помощь Запада украинской армии сокращается, отметил глава российской делегации в Вене. В связи с этим Гаврилов напомнил о противоположных взглядах западных политиков на тему необходимости данных поставок.

По его словам, попытки США переложить поддержку Украины на европейцев не приводят к видимым результатам. В свою очередь, в Киеве осознают неспособность продолжать боевые действия без помощи Запада.

Гаврилов прогнозирует, что передача западных вооружений Вооруженным силам Украины (ВСУ) полностью не прекратится. При этом, однако, российский тыл выигрывает, что скоро скажется на положении на линии фронта, добавил он. В частности, руководитель делегации РФ в Вене указал на рост темпов производства российского вооружения и обеспеченность армии всем необходимым.

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Ранее в этот день Гаврилов рассказал, что на Западе реалистично оценивают положение ВСУ и понимают, что украинский фронт скоро может рухнуть. По его словам, западные политики лишь на публику преподносят ситуацию на линии боевого соприкосновения почти как победу ВСУ, однако в кулуарах высказываются совершенно иначе.

До этого, 20 ноября, шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. В его состав Белый дом включил боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковое вооружение. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал этот пакет военной помощи Киеву «успокоительной пилюлей».

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США смогут продолжить оказывать помощь Киеву только при условии, что американский конгресс одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств.

19 ноября NBC News со ссылкой на источники сообщил, что конгресс США рассчитывает до конца 2023 года одобрить запрос администрации американского президента Джо Байдена о помощи Украине и Израилю, а также на обеспечение безопасности южной границы.

17 ноября Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании одобрен двумя палатами американского конгресса и также не предусматривает помощи Израилю. Проект был составлен спикером палаты представителей Майком Джонсоном (республиканец от штата Луизиана).

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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