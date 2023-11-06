В Белом доме подтвердили отправку атомной подлодки США на Ближний Восток

Соединенные Штаты Америки отправили атомную подлодку на Ближний Восток для защиты своих войск в регионе и сдерживания эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом 6 ноября заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Она (атомная подводная лодка. — Ред.) прошла Суэцким каналом в зону ответственности Центрального командования ВС США, то есть на Ближний Восток», — сказал он.

Отмечается, что данная субмарина класса «Огайо», которая включает в себя ядерную силовую установку и крылатые ракеты Tomahawk, усилила военно-морскую группировку Соединенных Штатов в восточной части Средиземного моря, где в настоящее время уже есть два американских авианосца с большим количеством кораблей сопровождения.

«Могу только в общих словах сказать, что мы производили и будем производить корректировку наших сил в регионе, чтобы, во-первых, защитить наши войска и объекты на местности и, во-вторых, послать сильный сдерживающий сигнал иным игрокам <...>, которые могут думать об эскалации», — добавил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности.

О том, что атомная подводная лодка класса «Огайо» производства США прибыла на Ближний Восток, стало известно накануне, 5 ноября, благодаря центральному командованию вооруженных сил (CENTCOM), в зону ответственности которого входит 21 страна, включая Египет, Израиль, Иран и Сирию.

Ранее, 4 ноября, на Ближний Восток прибыл флагманский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» Военно-морских сил США вместе с ударной группой.

Перед этим, 31 октября, Пентагон заявил о готовности принять меры в случае продолжения атак на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана. По словам главы Пентагона, американские войска неоднократно подвергались нападениям со стороны поддерживаемых Ираном вооруженных группировок.

До этого, 27 октября, Пентагон сообщил, что американские военные базы за последние 10 дней подверглись 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и БПЛА.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.