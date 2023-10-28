В Пентагоне сообщили о 20 атаках по базам США в Сирии и Ираке за 10 дней

Американские военные базы за последние 10 дней подверглись 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников, заявили 27 октября в Пентагоне.

«Между 17 и 27 октября США и силы коалиции были атакованы по меньшей мере 14 раз в Ираке и шесть раз в Сирии с использованием различных дронов и ракет, суммарно 20 атак на текущую дату», — говорится в сообщении.

Также в Пентагоне сообщили, что в результате ударов 26 октября по объектам, используемым иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), которые носили оборонительный для американской стороны характер, жертв нет.

Ранее в этот день телеканал Al Mayadeen сообщил, что военная американская база на нефтяном месторождении «Омар» в Сирии подверглась ракетному обстрелу. 10 снарядов попали в военную базу США. Отмечается, что ракетные удары были нанесены после двух авиаударов американской авиации по району Мазраа на востоке Сирии.

Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, в период между 17 и 18 октября 21 военнослужащий США получил легкие ранения в Ираке и Сирии в результате вылазок боевиков. Он уточнил, что 17 американских пострадавших из 21 получили ранения на базе Эт-Танф, четверо военнослужащих пострадали на базе Айн-эль-Асад.

Также 27 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя обстрелы американских военных баз, что критическая напряженность провоцирует напряженность в более широком контексте в регионе. Вместе с тем он добавил, что опасения о возможности втягивания военных РФ в Сирии отсутствуют.

Накануне, 26 октября, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что по указанию американского президента Джо Байдена в ответ на нападения на военные базы Вооруженные силы США нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, используемым КСИР и связанными с ним группировками.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.