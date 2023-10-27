В результате атак на базы США в Сирии и Ираке пострадал 21 военнослужащий

В период между 17 и 18 октября 21 военнослужащий США получил легкие ранения в Ираке и Сирии в результате вылазок боевиков. Такие данные 26 октября озвучил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«В период между 17 и 18 октября по времени Восточного побережья США в результате атак беспилотников на авиабазу Айн-эль-Асад в Ираке и базу Эт-Танф в Сирии легкие ранения получил 21 военнослужащий. Все они вернулись к исполнению своих обязанностей», — сказал он.

Райдер уточнил, что 17 американских пострадавших из 21 получили ранения на базе Эт-Танф, четверо военнослужащих пострадали на базе Айн-эль-Асад.

Ранее в этот день иракский филиал радикального палестинского движения ХАМАС нанес ракетный удар по американской военной базе Эш-Шаддади в Сирии.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев прокомментировал в интервью «Известиям» 26 октября атаки «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) — на военные базы США в Сирии. Он заявил, что данные действия больше напоминают демонстрацию силы. По его словам, конфронтация происходила всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает законом военное присутствие США в Ираке.

До этого, 24 октября, бойцы «Исламского сопротивления Ирака» обстреляли американскую базу Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии из ракетной установки. Также в тот день организация взяла на себя ответственность за атаку на военные базы США у нефтяного месторождения Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор и Эш-Шаддади с помощью беспилотников.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.