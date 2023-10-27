Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
Мир
Посольство РФ осудило высказывания главы МО Британии о контактах РФ с ХАМАС
Мир
Байден заявил о необходимости США и КНР работать вместе над решением глобальных проблем
Мир
WP узнала о призывах США к Израилю отказаться от масштабной операции в Газе
Общество
СКР возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности журналистов МИЦ «Известия»
Мир
ХАМАС заявило об отражении израильского наземного вторжения на востоке Аль-Бурейджа
Мир
Украинские СМИ заявили о спланированном СБУ покушении на экс-нардепа рады Царева
Мир
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Мир
Пентагон заявил о намерении США выпускать новый тип ядерной бомбы
Происшествия
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Мир
В НАТО указали на преждевременность вступления Украины в альянс
Мир
ХАМАС заявило об атаке Газы Израилем «с суши, моря и воздуха»
Мир
В Виннице школы перевели на онлайн-обучение из-за вспышки гепатита А

Глава Пентагона заявил об ударах США по объектам Ирана в Сирии

Байден приказал нанести удар по иранским объектам в Сирии
0
Фото: REUTERS/Johanna Geron
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По указанию американского президента Джо Байдена вооруженные силы США нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, используемым иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками. Об этом 26 октября заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Эти высокоточные удары в целях самообороны являются ответом на серию продолжающихся и в основном безуспешных нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном группировок ополченцев, которые начались 17 октября. У президента [США Джо Байдена] нет более высокого приоритета, чем безопасность американского персонала, и он сегодняшними действиями дать понять, что Соединенные Штаты не потерпят таких нападений и будут защищать себя, свой персонал и свои интересы», — приводит заявление главы ведомства пресс-служба Пентагона.

Американская сторона заверила, что не стремится к конфликту и не имеет намерений участвовать в боевых действиях. Кроме того, в Пентагоне отвергли связь между ударами по иранским базам и эскалацией палестино-израильского конфликта.

Заокеанский гость: на Ближний Восток прилетел глава Пентагона
Главная тема визита — сдерживание Ирана

Ранее в этот день пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в период между 17 и 18 октября 21 военнослужащий США получил легкие ранения в Ираке и Сирии в результате вылазок боевиков. Он уточнил, что 17 американских пострадавших из 21 получили ранения на базе Эт-Танф, четверо военнослужащих пострадали на базе Айн-эль-Асад.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев прокомментировал в интервью «Известиям» 26 октября атаки «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), — на военные базы США в Сирии. Он заявил, что данные действия больше напоминают демонстрацию силы. По его словам, конфронтация происходила всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает законом военное присутствие США в Ираке.

19 октября сообщалось, что по военной базе США в провинции Анбар на западе Ирака была совершена атака беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ракетами. По данным информационного агентства Shafaq News, обстрел был совершен из реактивной установки залпового огня «Град».

Накануне войска США на аэродроме на северо-западе Ирака сбили два беспилотника, которые атаковали их подразделения и силы коалиции.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023