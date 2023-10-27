Глава Пентагона заявил об ударах США по объектам Ирана в Сирии

По указанию американского президента Джо Байдена вооруженные силы США нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, используемым иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками. Об этом 26 октября заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Эти высокоточные удары в целях самообороны являются ответом на серию продолжающихся и в основном безуспешных нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном группировок ополченцев, которые начались 17 октября. У президента [США Джо Байдена] нет более высокого приоритета, чем безопасность американского персонала, и он сегодняшними действиями дать понять, что Соединенные Штаты не потерпят таких нападений и будут защищать себя, свой персонал и свои интересы», — приводит заявление главы ведомства пресс-служба Пентагона.

Американская сторона заверила, что не стремится к конфликту и не имеет намерений участвовать в боевых действиях. Кроме того, в Пентагоне отвергли связь между ударами по иранским базам и эскалацией палестино-израильского конфликта.

Ранее в этот день пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в период между 17 и 18 октября 21 военнослужащий США получил легкие ранения в Ираке и Сирии в результате вылазок боевиков. Он уточнил, что 17 американских пострадавших из 21 получили ранения на базе Эт-Танф, четверо военнослужащих пострадали на базе Айн-эль-Асад.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев прокомментировал в интервью «Известиям» 26 октября атаки «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), — на военные базы США в Сирии. Он заявил, что данные действия больше напоминают демонстрацию силы. По его словам, конфронтация происходила всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает законом военное присутствие США в Ираке.

19 октября сообщалось, что по военной базе США в провинции Анбар на западе Ирака была совершена атака беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ракетами. По данным информационного агентства Shafaq News, обстрел был совершен из реактивной установки залпового огня «Град».

Накануне войска США на аэродроме на северо-западе Ирака сбили два беспилотника, которые атаковали их подразделения и силы коалиции.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.