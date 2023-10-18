США сбили два атаковавших американские силы в Ираке беспилотника

США сбили два беспилотника, атаковавших американские войска и коалицию коалиции в Ираке. Об этом 18 октября сообщил «РИА Новости» представитель оборонного ведомства страны.

«Попытка атаки против США и коалиционных сил в Ираке была прервана рано утром 18 октября. Два беспилотника были сбиты при атаке», — сообщили в Пентагоне.

Уточняется, что атака пришлась по аэродрому на северо-западе Ирака, на котором базировались ВС США.

В результате происшествия никто из военнослужащих не пострадал.

Ранее, 21 сентября, в Ливане было обстреляно здание посольства США. Огонь велся из автомата. В результате был поврежден стоявший на улице возле ограды военный автомобиль охраны.