В Кремле прокомментировали удары США по объектам в Сирии

Критическая напряженность провоцирует напряженность в более широком контексте в регионе, заявил 27 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об ударах США по Сирии.

«Это очень плохо», — указал Песков.

Вместе с тем он добавил, что опасения о возможности втягивания военных РФ в Сирии отсутствуют.

Накануне по указанию президента США Джо Байдена, американские вооруженные силы совершили удары по двум объектам на востоке Сирии, которые используются иранским Корпусом стражей исламской революции и связанными с ним группировками. При этом в Пентагоне отвергли связь между ударами по иранским базам и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

19 октября по военной базе США в провинции Анбар на западе Ирака была совершена атака БПЛА и ракетами. По данным агентства Shafaq News, обстрел производился из реактивной установки залпового огня «Град».

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения ближневосточного конфликта между Израилем и ХАМАС, в котором США поддержали первую сторону.