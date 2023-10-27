Байден приказал ответить на атаки на ВС США ударами по объектам Ирана в Сирии

Согласно указанию президента США Джо Байдена, американские вооруженные силы совершили удары по двум объектам на востоке Сирии, которые используются иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и которые связаны с ним группировками. Об этом 26 октября заявил глава Пентагона Ллойд Остин, заявление которого привела пресс-служба на сайте ведомства.

«Эти высокоточные удары в целях самообороны являются ответом на серию продолжающихся и в основном безуспешных нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном группировок ополченцев, которые начались 17 октября. У президента [США Джо Байдена] нет более высокого приоритета, чем безопасность американского персонала, и он сегодняшними действиями дал понять, что Соединенные Штаты не потерпят таких нападений и будут защищать себя, свой персонал и свои интересы», — говорится в документе.

Американская сторона подтвердила тот факт, что она не намерена конфликтовать и принимать участие в боевых действиях. Помимо этого, в Пентагоне отвергли связь между ударами по иранским базам и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

В этот же день пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в период между 17 и 18 октября 21 военнослужащий США получил легкие ранения в Ираке и Сирии в результате вылазок боевиков. Он добавил, что 17 американских пострадавших из 21 получили ранения на базе Эт-Танф, четверо военнослужащих пострадали на базе Айн-эль-Асад.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев прокомментировал в интервью «Известиям» 26 октября атаки «Исламского сопротивления Ирака» — движения, состоящего из шиитских бойцов, которые раньше сражались против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), — на военные базы США в Сирии. Он подчеркнул, что такие действия больше напоминают демонстрацию силы. Кроме того, Кутрашев отметил, что конфронтация происходила всё время, так как часть иракских вооруженных группировок не признает законом военное присутствие США в Ираке.

19 октября стало известно, что по военной базе США в провинции Анбар на западе Ирака была совершена атака беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ракетами. По данным информационного агентства Shafaq News, обстрел был совершен из реактивной установки залпового огня «Град».

До этого, 18 октября, американские войска на аэродроме на северо-западе Ирака сбили два беспилотника, атаковавших их подразделения и силы коалиции.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения ближневосточного конфликта между Израилем и ХАМАС, в котором США поддержали первую сторону.