В Пентагоне заявили о прибытии авианосца ВМС США на Ближний Восток

Флагманский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» военно-морских сил (ВМС) США вместе с ударной группой прибыл на Ближний Восток. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального командования Пентагона в соцсети Х в субботу, 4 ноября.

«Ударная группа во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр» прибыла на Ближний Восток в зону ответственности Центрального командования в качестве усиления представительства в регионе», — сказано в публикации.

Ранее, 3 ноября, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что американские базы, расположенные на Ближнем Востоке, подвергаются обстрелам с начала палестино-израильского конфликта.

Перед этим, 31 октября, Пентагон заявил о готовности принять меры в случае продолжения атак на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана. По словам главы Пентагона, американские войска неоднократно подвергались нападениям со стороны поддерживаемых Ираном вооруженных группировок.

До этого, 27 октября, Пентагон сообщил, что американские военные базы за последние 10 дней подверглись 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и БПЛА.

13 октября сообщалось, что Вашингтон передал Иерусалиму второй самолет с грузом вооружений. 11 октября стало известно о доставке первой партии военной помощи из США. До этого, 10 октября, первый американский авианосец Gerald R. Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря. На следующий день туда же был переброшен второй.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.