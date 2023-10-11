Авианосец ВМС США прибыл в восточную часть Средиземного моря

Авианосец ВМС США Gerald R. Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря. Об этом 10 октября сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

Отмечается, что США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта продолжают работу над оперативной переброской в регион дополнительных сил, включая истребители F-15, F-16, A-10 ВВС.

«Прибытие в регион этих высокоэффективных сил — мощный сигнал сдерживания на случай, если кто-либо из враждебно настроенных по отношению к Израилю сторон попытается воспользоваться сложившейся ситуацией», — приводятся в заявлении слова главы СЕНТКОМ Майка Куриллы.

Ранее в этот день американский президент Джо Байден заявил, что администрация США запросит у конгресса страны экстренную помощь Израилю. Он подчеркнул, что речь идет о дополнительной военной помощи, включающей боеприпасы и ракеты-перехватчики для восполнения тактической системы противоракетной обороны «Железный купол».

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США начали осуществлять поставки военной помощи Израилю и в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств.

8 октября американское военное ведомство проинформировало, что шеф Пентагона Ллойд Остин распорядился направить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с ситуацией в регионе. Позднее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Пентагоне написала, что США могут разместить второй авианосец вблизи Израиля.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, только за 9 октября армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа. Также стало известно, что ВМС Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа.

Посольство Израиля в США 10 октября сообщило, что число погибших в настоящее время составляет 1008 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения. В свою очередь, минздрав Палестины заявил, что с начала эскалации в секторе Газа погибло более 800 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.