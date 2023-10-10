СМИ сообщили о возможной отправке второго авианосца США в Израиль

США могут разместить второй авианосец вблизи Израиля. Об этом во вторник, 10 октября, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник в Пентагоне.

Военный корабль USS Dwight D. Eisenhower и сопровождающие его корабли назад должны были отправиться на Ближний Восток на этой неделе. Ожидается, что они достигнут пункта назначения примерно через две недели, указывает газета со ссылкой на представителей министерства обороны.

Между тем первый отправленный США авианосец USS Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли должны прибыть в акваторию Израиля уже во вторник, указывает издание. В Вашингтоне пока официально не решили, сменит ли один авианосец другой или же оба останутся дежурить вблизи побережья.

Ранее, 8 октября, американское военное ведомство проинформировало, что шеф Пентагона Ллойд Остин распорядился направить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с ситуацией в регионе.

За день до этого президент США Джо Байден заявил на брифинге, что поручил помощникам активизировать контакты с Израилем, странами региона, Евросоюзом и Палестиной. Позднее он дал распоряжение оказать дополнительную помощь Израилю.

ХАМАС начал обстрел Израиля утром 7 октября, тогда же боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. В этот же день Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа.

По данным на 10 октября, в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибло более 1 тыс. жителей Израиля, число погибших палестинцев достигло 849.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.