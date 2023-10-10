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Байден заявил о намерении запросить у конгресса экстренную помощь для Израиля

Байден попросит у конгресса денег на поддержку Израиля и Украины
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Администрация США запросит у конгресса страны экстренную помощь Израилю. Об этом 10 октября сообщил американский президент Джо Байден во время брифинга в Белом доме.

«Моя администрация консультировалась с конгрессом во время данного кризиса. Когда конгресс вернется, мы попросим его принять срочные меры по выделению средств на нужды наших критически важных партнеров в сфере национальной безопасности», — сказал американский лидер.

Он подчеркнул, что речь идет о дополнительной военной помощи, включающей боеприпасы и ракеты-перехватчики для восполнения тактической системы противоракетной обороны «Железный купол». Байден также отметил, что речь идет не о политике, а «о безопасности мира и США».

Во время брифинга советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан также заявил, что президент США намерен попросить конгресс о выделении помощи Израилю вместе с повторным запросом на финансирование помощи Украине.

«Речь пойдет о запросе в конгресс для Израиля. Также будет повторный запрос для Украины», — сказал он.

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Ранее в этот день телекомпания NBC отметила, что Вашингтон рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи для Израиля и Украины. Решение о предоставлении помощи будет принимать конгресс. NBC также привел слова представителя администрации США о том, что некоторые законодатели выступают против выделения дополнительных средств Киеву.

Также во вторник стало известно, что США начали осуществлять поставки военной помощи Израилю и в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9 и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, только за 9 октября армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа. Также стало известно, что ВМС Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа.

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