Глава минобороны Израиля сообщил о второй поставке оружия из США

В Израиль 13 октября прилетит второй самолет с грузом вооружений из США. Об этом в этот день сообщил министр обороны государства Йоав Галлант.

«Сегодня мы получим второй самолет с необходимыми боеприпасами для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Размещение сил США на суше, в воздухе и на море посылает сильный сигнал нашим партнерам и врагам в регионе», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Галлант отметил, что оборонное сотрудничество с США обеспечивает Израилю свободу действий и укрепляет его возможности.

Ранее в этот день в Пентагоне заявили, что намерены передать Израилю боеприпасы и средства противовоздушной обороны. По словам высокопоставленного представителя министерства, Вашингтон собирается постоянно передавать это вооружение израильской стороне.

Накануне, 12 октября, в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна всегда будет поддерживать и защищать Израиль.

Ранее, 11 октября, израильское министерство обороны сообщило, что в на территорию государства была доставлена первая партия военной помощи из Соединенных Штатов. Военные поблагодарили Вашингтон за оказанную помощь и выразили признательность за поддержку страны в целом.

До этого, 10 октября, первый американский авианосец Gerald R. Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря. На следующий день туда же был переброшен второй.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже было объявлено о старте операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. Днем ранее военнослужащие нанесли удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.