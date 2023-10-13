В США сообщили о намерении передать Израилю боеприпасы и средства ПВО

США намерены в ближайшее время передать Израилю новый пакет военной помощи, который будет включать боеприпасы и средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 13 октября пишет Defense News, ссылаясь на слова высокопоставленного представителя Пентагона.

«Это и боеприпасы, и противовоздушная оборона», — цитирует издание заявление американского чиновника журналистам в преддверии визита министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина в Израиль.

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, Вашингтон собирается постоянно передавать это вооружение израильской стороне. Он также рассказал изданию, что США поставят Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ракеты-перехватчики для ПВО «Железный купол» и высокоточные боеприпасы. Однако американский чиновник не уточнил количество вооружения и его дальность действия.

Накануне, 12 октября, в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна всегда будет поддерживать и защищать Израиль.

Ранее, 11 октября, израильское министерство обороны сообщило, что в на территорию государства была доставлена первая партия военной помощи из Соедненных Штатов. Военные поблагодарили Вашингтон за оказанную помощь и выразили признательность за поддержку страны в целом.

До этого, 10 октября, первый американский авианосец Gerald R. Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря. На следующий день туда же был переброшен второй.

Реагируя на данные действия американского командования, президент РФ Владимир Путин 11 октября заявил, что направление американского авианосца в Средиземное море не несет за собой никакого смысла. По его словам, США только нагнетают обстановку на Ближнем Востоке.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Израильский министр обороны Йоав Галант объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло 1537, ранения получили 6612 человек. В Израиле погибло 1,3 тыс., еще 3,7 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.