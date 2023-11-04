Экс-аналитик ЦРУ заявил о потерях ВС США на Ближнем Востоке

Американские военные, которые служат на базах США на Ближнем Востоке, погибают из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Джорджу Гэллоуэю на его YouTube-канале в пятницу, 3 ноября.

«Каждая американская база в Ираке и Сирии <…> подвергается артиллерийским ударам. По ним бьют постоянно также и дронами. Вооруженные силы США понесли потери, но они не разглашают их», — рассказал Джонсон.

Как сообщил экс-аналитик, американские разведчики, которым известна реальная обстановка на Ближнем Востоке, говорят о постоянном ухудшении ситуации для военных США. С развитием конфликта между Израилем и Палестиной им всё опаснее оставаться в регионе.

Ранее в тот же день генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что темпы поддержки Израиля со стороны США демонстрируют его слабость.

Перед этим, 31 октября, Пентагон заявил о готовности принять меры в случае продолжения атак на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана. По словам главы Пентагона, американские войска неоднократно подвергались нападениям со стороны поддерживаемых Ираном вооруженных группировок.

Днем ранее, 30 октября, американская база на газовом месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

До этого, 27 октября, Пентагон сообщил, что американские военные базы за последние 10 дней подверглись 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и БПЛА.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.