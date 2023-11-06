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Атомная подлодка США прибыла на Ближний Восток

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/MC1 James Kimber
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Атомная подводная лодка класса «Огайо», произведенная в США, прибыла на Ближний Восток. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети Х (ранее Twitter) в воскресенье, 5 ноября.

«Подводная лодка класса «Огайо» прибыла в зону ответственности Центрального командования США», — сказано в заявлении ведомства.

В зону ответственности Центрального командования США входит 21 страна, включая Египет, Израиль, Иран и Сирия.

Ранее, 4 ноября, на Ближний Восток прибыл флагманский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» военно-морских сил (ВМС) США вместе с ударной группой.

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Перед этим, 31 октября, Пентагон заявил о готовности принять меры в случае продолжения атак на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана. По словам главы Пентагона, американские войска неоднократно подвергались нападениям со стороны поддерживаемых Ираном вооруженных группировок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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