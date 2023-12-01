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Дипломаты предупредили США о потере страной репутации из-за позиции по Израилю

NBC News: администрация Байдена сталкивается с внутренними разногласиями из-за поддержки Израиля
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Фото: Global Look Press/Avi Ohayon/Israel Gpo
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Американские дипломаты на Ближнем Востоке указали Вашингтону на угрозу репутации страны в регионе из-за позиции по палестино-израильскому конфликту. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщает NBC News.

«Администрация оказалась под растущим давлением со стороны коллег-демократов в конгрессе, которые лоббируют в Белом доме более жесткую позицию по отношению к Израилю», — говорится в материале.

Хотя опасения среди сотрудников Госдепартамента еще не привели к массовым отставкам, существует мнение, что подход администрации Джо Байдена к конфликту в Газе должен быть более сбалансированным, сказал один из нынешних чиновников ведомства.

«Не все требуют изменения политики, но все выступают за ее изменение», — сказал чиновник в интервью NBC News.

По словам чиновника, существует ощущение, что Израиль не должен иметь возможности действовать «безнаказанно», и многие сотрудники дипломатической службы считают, что, учитывая большое число жертв среди гражданского населения в Газе, помощь США Израилю не должна оставаться безоговорочной.

Последний опрос NBC News показал, что 70% избирателей-демократов в возрасте от 18 до 34 лет не одобряют поведение президента страны Джо Байдена в войне.

«У них другой взгляд на внешнюю политику США, чем у старшего поколения. Это прогрессивная точка зрения, согласно которой Америка совершила ужасные ошибки и не всегда находится на правильной стороне истории», — сказал один из источников.

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Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что правительство США продолжит оказывать военную помощь Израилю после завершения гуманитарных пауз в секторе Газа. По его словам, Израиль имеет право действовать против палестинского движения ХАМАС и даже обязан делать это.

Тогда же к полному прекращению огня и укреплению действующего в секторе Газа перемирия призвал на встрече с Блинкеном президент Палестины Махмуд Аббас. Также он указал на важность увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и подчеркнул недопустимость насильственного перемещения палестинского народа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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