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США продолжат поддержку Израиля после гуманитарных пауз в Газе

Джон Кирби: Израиль имеет право и обязан действовать против ХАМАС
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Фото: ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 30 ноября, заявил, что правительство США продолжит оказывать военную помощь Израилю после завершения гуманитарных пауз в секторе Газа.

«Мы по-прежнему считаем, что Израиль имеет право и обязан действовать против ХАМАС. Они говорили о своей военной кампании и очень четко заявили, что после истечения этих пауз намерены вновь действовать против [ХАМАС]. Когда они примут это решение, они по-прежнему будут получать поддержку со стороны США», — сказал Кирби.

Он добавил, что поддержка будет включать как средств и систем вооружений, так и рекомендации и оценки ведения боевых действий в городских условиях.

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29 ноября Пентагон заявил о недостатке средств для наращивания сил на Ближнем Востоке. Военные на данный момент действуют в рамках временного финансирования, которое замораживает расходы на уровне предыдущего года. А поскольку передвижение войск на Ближнем Востоке не было запланировано, Пентагону пришлось изъять деньги из существующих счетов операций и технического обслуживания

26 ноября лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщил, что верхняя палата конгресса 4 декабря проведет голосование по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю. Также сенат проголосует за выделение дополнительной помощи по национальной безопасности.

До этого, 6 ноября, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что США отправили атомную подлодку класса «Огайо» на Ближний Восток для защиты своих войск в регионе и сдерживания эскалации палестино-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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