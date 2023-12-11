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Спецсессия Генассамблеи ООН по Палестине возобновится 12 декабря

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Специальная сессия Генассамблеи ООН по Палестине возобновится 12 декабря. Об этом 10 декабря сообщила официальный представитель председателя ГА ООН Моника Грейли.

«Председатель ГА ООН Дэннис Фрэнсис информировал страны-члены, что он проведет 45-е пленарное заседание 10-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи во вторник, 12 декабря 2023 года», — передает Грейли.

Проведение специальной сессии запросили Египет и Мавритания.

Управа силы: Израиль не планирует возобновлять переговоры с ХАМАС
И намерен добиваться возвращения заложников военным путем

Днем ранее сообщалось, что контактная группа Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) предоставила пяти постоянным членам СБ ООН новый план мирного урегулирования конфликта в секторе Газа. По данным турецкой газеты Star, пакет состоит из 11 пунктов и предусматривает полное прекращение военных действий, а также беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в анклав.

До этого, 8 декабря, США наложили в СБ ООН вето на проект резолюции ОАЭ с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа. В тот же день заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не поддержал призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа, поскольку они «посеют семена следующей войны».

Тогда же первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что США фактически запрещают СБ ООН вмешаться в палестино-израильский конфликт. Он также добавил, что страдания мирных жителей из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта должны быть остановлены в то время, как есть те, кто извлекает выгоду от этого.

4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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