СМИ сообщили о подготовке группой исламских стран мирного плана по Газе

Контактная группа Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) предоставила пяти постоянным членам Совета Безопасности (СБ) ООН новый план мирного урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает турецкая газета Star в субботу, 9 декабря.

По данным издания, пакет состоит из 11 пунктов и предусматривает полное прекращение военных действий, а также беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в анклав. Кроме того, газета отмечает, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан вслед за Россией, Китаем, Великобританией и Францией представлял в пятницу, 8 декабря, документ госсекретарю США Энтони Блинкену. В плане отмечается, что временное перемирие между Израилем и ХАМАС не способствовало урегулированию конфликта.

Согласно новому предложению, необходимо как можно скорее остановить кровопролитие, после чего должен начаться процесс урегулирования для установления мира. Безопасность Израиля возможна только путем заключения мира с Палестиной.

«К произошедшему следует относиться справедливо и взвешенно. Израиль явно нарушает международное право. Молчание некоторых стран перед лицом этой ситуации подорвало доверие к международной системе и международному праву», — говорится в материале.

Отмечается, что агрессия израильской стороны увеличивает риск регионального и даже глобального конфликта. А государства, имеющие влияние на Израиль, должны приложить все свои силы для урегулирования конфликта.

8 декабря США наложили в СБ ООН вето на проект резолюции ОАЭ с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа. Кроме того, в этот же день заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Соединенные Штаты не поддержали призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа, поскольку они «посеют семена следующей войны».

В тот же день первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что США фактически запрещают СБ ООН вмешаться в палестино-израильский конфликт. Он также добавил, что страдания мирных жителей из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта должны быть остановлены в то время, как есть те, кто извлекает выгоду от этого.

4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.