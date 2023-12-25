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В Газе число жертв ударов ЦАХАЛ по лагерю беженцев достигло 70 человек

Минздрав Газы: число жертв ударов ЦАХАЛ по лагерю беженцев достигло 70
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
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Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Аль-Магази в секторе Газа достигло 70 человек. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщил представитель министерства здравоохранения Газы Ашраф аль-Кудра в Telegram-канале.

«Число жертв насилия [ЦАХАЛ] по лагерю Аль-Магази на данный момент возросло до 70 погибших», — указал он.

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1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

После окончания перемирия с ХАМАС и обмена заложниками во время паузы ЦАХАЛ снова приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа 3 декабря. Как заявил начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

После этого, 12 декабря, Генассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

17 декабря удар ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа унес жизни не менее 90 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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