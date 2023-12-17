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В минздраве Газы рассказали о 90 погибших при обстреле лагеря Джабалия

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Фото: REUTERS/Fadi Alwhidi
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Удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа унес жизни не менее 90 человек. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на новую информацию от местного министерства здравоохранения в воскресенье, 17 декабря.

«В результате ударов Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа в воскресенье погибло 90 человек», — сказано в публикации.

Удар по лагерю был нанесен ранее в тот же день.

«24 палестинца были убиты сегодня утром в лагере Джабалия в результате израильской бомбардировки. Многие до сих пор числятся пропавшими без вести под завалами», — говорилось тогда в статье.

Между тем, телеканал привел слова спасателей, которые уверены, что многие пострадавшие в настоящее время находятся под завалами, но могут быть живы.

Управа силы: Израиль не планирует возобновлять переговоры с ХАМАС
И намерен добиваться возвращения заложников военным путем

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

После окончания перемирия с ХАМАС и обмена заложниками во время паузы ЦАХАЛ снова приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа 3 декабря. Как заявил Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

12 декабря Генассамблея Организации Объединенных Наций ( ГА ООН) приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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