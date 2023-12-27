Число погибших в секторе Газа выросло до 21 тыс. человек

Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа выросло до 21 тыс. человек. Об этом 27 декабря сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя минздрава палестинского анклава Ашрафа аль-Кудру.

«Число жертв в результате израильских нападений на сектор Газа с 7 октября возросло по меньшей мере до 21 110 убитых и 55 243 раненых», — говорится в сообщении.

Как уточняется, за прошедшие сутки в Газе погибли 195 человек, еще 325 получили ранения.

По последним данным, со стороны Израиля погибла 1,2 тыс. человек.

25 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа. Встреченные политиком военные попросили его «идти до конца». Нетаньяху также заявил, что армия Израиля не останавливается и продолжит сражаться. По его словам, битва будет долгой и до ее завершения далеко.

Также в тот день газета The Jerusalem Post сообщила, что с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября ликвидировано 8 тыс. участников ХАМАС. При этом 23 декабря стало известно, что число погибших военных ЦАХАЛ дошло до 477 с момента начала обострения конфликта в начале октября.

Тогда же Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о гибели 142 своих сотрудников в секторе Газа с момента начала эскалации конфликта. Кроме того, в агентстве добавили, что подразделения БАПОР стараются делать всё возможное для помощи тем людям, которые нуждаются в ней.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.