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ООН сообщила о гибели 142 сотрудников в Газе

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) 25 декабря сообщило о гибели 142 своих сотрудников в секторе Газа.

«Наши подразделения делают невозможное для оказания помощи людям, которые в ней нуждаются. «Мы скорбим в связи с гибелью еще большего числа коллег по БАПОР в Газе, теперь 142, большинство [погибли] вместе с семьями», — говорится в сообщении в соцсети X (бывш. Twitter).

Кроме того, в агентстве добавили, что подразделения БАПОР стараются делать всё возможное для помощи тем людям, которые нуждаются в ней.

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Накануне, 24 декабря, палестинское радикальное движение ХАМАС отвергло все предложения о перемирии на одну или две недели до тех пор, пока не будет выполнено прекращение огня со стороны Израиля и обмен пленных на палестинских заключенных на своих условиях.

В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об углублении операций в секторе Газа. По его словам, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

Ранее, 23 декабря, Нетаньяху сообщил, что военная операция в анклаве будет продолжаться до достижения всех целей.

До этого, 22 декабря, советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман рассказал «Известиям», что Израиль готов приостановить боевые действия на более длительный срок, чем в ноябре. 21 декабря официальный представитель военного крыла ХАМАС (бригад «Аль-Кассам») Абу Убейда заявил, что если Израиль хочет вернуть своих пленных живыми, то должен прекратить боевые действия в секторе Газа.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Утром 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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