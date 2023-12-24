Нетаньяху объявил об углублении операций в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 24 декабря, заявил об углублении операций в секторе Газа.

«Мы углубляем войну в секторе Газа. Мы продолжим борьбу до полной победы над ХАМАС», — отметил премьер-министр.

По его словам, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

«Мы едины и полны решимости сражаться до конца <…> мы не остановимся, пока не добьемся победы», — сказал Нетаньяху.

Ранее, 23 декабря, Нетаньяху сообщил, что военная операция в анклаве будет продолжаться до достижения всех целей.

До этого, 22 декабря, советник премьер-министра Нетаньяху Дмитрий Гендельман рассказал «Известиям», что Израиль готов приостановить боевые действия на более длительный срок, чем в ноябре. 21 декабря официальный представитель военного крыла ХАМАС (бригад «Аль-Кассам») Абу Убейда заявил, что если Израиль хочет вернуть своих пленных живыми, то должен прекратить боевые действия в секторе Газа.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.