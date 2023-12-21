Реклама
Прямой эфир
Общество
Матвиенко пообещала исполнить две детские мечты в рамках «Елки желаний»
Мир
Президент Чехии принес соболезнования в связи со стрельбой в Праге
Политика
Россия соразмерно ответит на очередные санкции ЕС в отношении СМИ
Мир
В США предрекли противостояние России и НАТО после поражения Украины
Мир
Польша передала Украине 5 тыс. терминалов Starlink
Мир
Число погибших при стрельбе в Праге возросло до 15 человек
Мир
США договорились с Данией о возможном размещении войск на ее территории
Политика
МИД назвал высказывания Прилепина об Узбекистане не отражающими позицию РФ
Происшествия
Система ПВО РФ сбила летевшую к Крымскому мосту американскую ракету ATACMS
Общество
Герой России Абуталимов вернулся в Махачкалу
Мир
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Мир
Число погибших в результате стрельбы в Праге возросло до 11
Общество
В Москве отменили фейерверки в новогоднюю ночь
Экономика
По Севморпути перевезли рекордные 35 млн т грузов за год
Общество
Москвичам пообещали легкий снег в новогоднюю ночь
Сюжет:

ХАМАС призвало Израиль остановить агрессию ради возвращения пленных

0
Фото: Global Look Press/Xinhua
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС (бригад «Аль-Кассам») Абу Убейда в четверг, 21 декабря, заявил, что если Израиль хочет вернуть своих пленных живыми, то должен прекратить боевые действия в секторе Газа.

«Если противник и его народ хотят получить своих пленных живыми, у него нет другого выбора, кроме как прекратить агрессию и вступить в переговоры по известным каналам с помощью посредников», — сказал он в видеообращении, опубликованном в личном Telegram-канале.

Кроме того, в Telegram-канале движения опубликовано видео с тремя пленными с подписью на арабском и английском языках, а также на иврите: «Мы пытались сохранить им жизнь, но [Биньямин] Нетаньяху (премьер-министр Израиля. — Ред.) настоял на том, чтобы убить их».

Ранее в этот день телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники заявил, что ХАМАС отвергает любое перемирие с Израилем, которое продлится менее двух недель.

Также в четверг посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи сообщил, что переговоры Израиля и ХАМАС были возобновлены, однако до заключения договоренностей еще далеко. По его словам, основными посредниками выступают Катар, Египет и США.

Газовый узел: как богатые месторождения влияют на рост напряженности на Ближнем Востоке
Кто охотится за огромными запасами углеводородов в Восточном Средиземноморье

Днем ранее СМИ со ссылкой на египетские источники писали об отказе ХАМАС от гуманитарной паузы, предложенной Израилем в обмен на заложников. Движение добивается полного прекращения огня и освобождения из израильских тюрем всех участников палестинской группировки «Исламский джихад» в обмен более чем на 100 заложников, захваченных ХАМАС.

Перед этим сообщалось, что Израиль при посредничестве Катара предложил ХАМАС приостановить боевые действия на неделю в рамках заключения договоренности по обмену группы заложников из 30–40 пленных.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023