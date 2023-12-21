ХАМАС призвало Израиль остановить агрессию ради возвращения пленных

Официальный представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС (бригад «Аль-Кассам») Абу Убейда в четверг, 21 декабря, заявил, что если Израиль хочет вернуть своих пленных живыми, то должен прекратить боевые действия в секторе Газа.

«Если противник и его народ хотят получить своих пленных живыми, у него нет другого выбора, кроме как прекратить агрессию и вступить в переговоры по известным каналам с помощью посредников», — сказал он в видеообращении, опубликованном в личном Telegram-канале.

Кроме того, в Telegram-канале движения опубликовано видео с тремя пленными с подписью на арабском и английском языках, а также на иврите: «Мы пытались сохранить им жизнь, но [Биньямин] Нетаньяху (премьер-министр Израиля. — Ред.) настоял на том, чтобы убить их».

Ранее в этот день телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники заявил, что ХАМАС отвергает любое перемирие с Израилем, которое продлится менее двух недель.

Также в четверг посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи сообщил, что переговоры Израиля и ХАМАС были возобновлены, однако до заключения договоренностей еще далеко. По его словам, основными посредниками выступают Катар, Египет и США.

Днем ранее СМИ со ссылкой на египетские источники писали об отказе ХАМАС от гуманитарной паузы, предложенной Израилем в обмен на заложников. Движение добивается полного прекращения огня и освобождения из израильских тюрем всех участников палестинской группировки «Исламский джихад» в обмен более чем на 100 заложников, захваченных ХАМАС.

Перед этим сообщалось, что Израиль при посредничестве Катара предложил ХАМАС приостановить боевые действия на неделю в рамках заключения договоренности по обмену группы заложников из 30–40 пленных.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.