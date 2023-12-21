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Посол Палестины заявил о возобновлении переговоров Израиля и ХАМАС

Посол Палестины в Вене: переговоры Израиля и ХАМАС о паузе в боях возобновлены
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
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Переговоры Израиля и палестинского движения ХАМАС были возобновлены, однако до заключения договоренностей еще далеко. Об этом 21 декабря сообщил «РИА Новости» посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.

«Есть посредники. Главные — это Катар, Египет, американцы. Так что да, переговоры возобновились, но позиции очень далеки друг от друга», — отметил дипломат.

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Ранее, 20 декабря, сообщалось, что Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС приостановление боевых действий на неделю в рамках заключения договоренности по обмену пленными. Речь идет о группе заложников от 30 до 40 человек, которые были захвачены в результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

16 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул, что ведутся новые переговоры о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАС. Как отмечалось, глава израильской разведки встречался с премьер-министром Катара, страны-посредника в израильско-палестинском конфликте. Нетаньяху после встречи выступил с заявлением, в котором уклонился от вопроса о возможном перемирии, но подтвердил, что дал инструкции переговорной команде.

До этого, 15 декабря, советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман рассказал, что на территории сектора Газа в плену ХАМАС остаются трое россиян, у которых также есть израильское гражданство. Изначально Москва передала список фамилий восьми россиян, находящихся в плену. Пока что из них освобождены лишь трое.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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