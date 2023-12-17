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Reuters заявило о намеке Нетаньяху о новых переговорах по заложникам с ХАМАС

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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 16 декабря, намекнул, что ведутся новые переговоры о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источник агентства сообщил, что глава разведки Израиля встречался с премьер-министром Катара, страны-посредника в израильско-палестинском конфликте. Нетаньяху после встречи выступил с заявлением, в котором уклонился от вопроса о возможном перемирии, но подтвердил, что дал инструкции переговорной команде.

«У нас есть серьезная критика в адрес Катара <…> но прямо сейчас мы пытаемся завершить возвращение наших заложников», — сказал он.

Также Нетаньяху отметил, что наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе помогла достигнуть соглашения о частичном освобождении заложников.

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15 декабря сообщалось, что израильские военнослужащие по ошибке открыли огонь по трем израильским заложникам в Газе, все они погибли.

Также 15 декабря советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман рассказал, что на территории сектора Газа в плену ХАМАС остаются трое россиян, у которых также есть израильское гражданство. Изначально Москва передала список из восьми россиян, находящихся в плену. Пока что из них освобождены лишь трое.

До этого, 5 декабря, член политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан заявил о том, что движение не отпустит заложников, пока Израиль не прекратит агрессию. Он подчеркнул ответственность премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху за жизни израильских пленников.

После окончания перемирия с ХАМАС и обмена заложниками во время паузы ЦАХАЛ снова приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа 3 декабря. Как заявил Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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