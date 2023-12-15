В ЦАХАЛ сообщили об убийстве по ошибке троих заложников в секторе Газа

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ошибке открыли огонь по трем израильским заложникам в секторе Газа, в результате все трое погибли. Об этом 15 декабря сообщила в Telegram-канале пресс-служба ЦАХАЛ.

«Во время боя в Эш-Шуджаии ЦАХАЛ ошибочно идентифицировала трех израильских заложников как угрозу. В результате военные открыли по ним огонь, и они были убиты», — говорится в сообщении.

Там же указано, что тела погибших были доставлены на территорию Израиля и идентифицированы. В ЦАХАЛ принесли соболезнования семьям жертв, которые уже уведомлены об их гибели. Начато расследование случившегося.

Ранее в этот день ЦАХАЛ сообщила про обнаружение в секторе Газа тел троих заложников, похищенных ХАМАС на юге Израиля, — 28-летней Элии Толедано, а также 19-летних капрала Ника Бейзера и сержанта Рона Шермана. Семьи погибших оповещены об их смерти после процедуры опознания, проведенной медицинскими работниками и военными раввинами.

Также 15 декабря советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман рассказал, что на территории сектора Газа в плену ХАМАС остаются трое россиян, у которых также есть израильское гражданство. Изначально Москва передала список из восьми россиян, находящихся в плену. Пока что из них освобождены лишь трое.

Член политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан 5 декабря заявил о том, что движение не отпустит заложников, пока Израиль не прекратит агрессию. Он подчеркнул ответственность премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху за жизни израильских пленников.

После окончания перемирия с ХАМАС и обмена заложниками во время паузы ЦАХАЛ снова приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа 3 декабря. Как заявил Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.