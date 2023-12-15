Заложники в ситуации: в плену ХАМАС остаются трое граждан РФ

На территории сектора Газа в плену ХАМАС все еще остаются трое россиян, у которых также есть израильское гражданство, сообщил «Известиям» советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. Речь идет об Александре Труфанове, Андрее Козлове и Александре Лобанове, выяснили «Известия». При этом, по информации источника в армейских структурах еврейского государства, они не числятся как кадровые военнослужащие ЦАХАЛ. Пока что удалось освободить из анклава только троих граждан РФ. Хотя изначально Москва передала ХАМАС список, состоявший из восьми человек. Что произошло еще с двумя людьми — в материале «Известий».

В плену осталось трое россиян

В плену ХАМАС продолжают находиться трое россиян, у которых также есть израильское гражданство. Это Александр Труфанов, Андрей Козлов и Александр Лобанов, сообщили «Известиям» источники в армейских структурах Израиля. При этом израильская сторона не раскрывает их местонахождение.

— Среди похищенных находятся трое граждан Израиля с российским гражданством, — подтвердил «Известиям» советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Еще 28 октября в ХАМАС подтвердили получение списков имен восьми пленных от МИД РФ. «Мы очень внимательно относимся к данному списку и тщательно будем обрабатывать. <…> Мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга», — заявил член политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук. 29 ноября посол Израиля в Москве Александр Бен Цви подтвердил информацию о восьми россиянах, которые попали в плен ХАМАС во время их атаки 7 октября.

При этом в конце ноября ХАМАС отпустил троих россиян. Сперва – Рона Кривого, а затем — Ирину Татти и Елену Труфанову (бабушка и мать Александра Труфанова).

— Мы надеемся на скорейшее перемирие, чтобы можно было вернуть близких нам людей. К сожалению, от нас в этой ситуации ничего не зависит. Остается только надеяться на лучшее. Нам обещали власти, в том числе и российские, постараться сделать все, что в их силах, — рассказал в беседе с «Известиями» Илон, друг Александра Труфанова.



Примечательно, что Рона Кривого (25 лет) палестинское движение отпустило 26 ноября вне соглашения между Израилем и ХАМАС, которого удалось добиться благодаря посреднической роли Египта и Катара. Изначальный договор о временном перемирии, который вступил в силу 24 ноября и завершился 1 декабря, предполагал обмен пленными между ХАМАС и Израилем по формуле «один израильтянин на трех палестинцев». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 2 декабря объявил о выводе переговорной группы из Дохи на фоне возобновления боевых действий в секторе Газа.

По информации палестинской стороны, освобождение Рона Кривого стало шагом, который был сделан в знак признательности за позицию России по палестинской проблеме. То есть россиянин не входил в обусловленный список между сторонами конфликта: в тот день обмен включил в себя 13 израильских женщин и детей на 39 палестинок и подростков, которые находились в израильских тюрьмах.

30 ноября были освобождены Ирина Татти (73 года) и Елена Труфанова (50 лет) на шестой день перемирия. Кроме того, в список обмена входила 14-летняя Гали Таращански — дочь россиянина.

На седьмой день перемирия на свободе оказалась Сапир Коэн — невеста Александра Труфанова.

Израильские источники полагают, что именно Гали Таращански и Сапир Коэн как раз числились в списке из восьми россиян, хотя у них нет гражданства РФ.

«Известия» направили запрос в посольство России в Израиле с просьбой уточнить количество удерживаемых россиян в Газе.

При чем здесь обмен вне соглашения

Среди похищенных ХАМАС 7 октября были не только люди с двойным гражданством, но и достаточно большое количество иностранных рабочих из Таиланда и Филиппин. Граждане азиатских стран были отпущены из плена вне договора во время недельного прекращения огня, так же как это было сделано в случае с Роном Кривым.

С самого начала боевых действий в секторе Газа подразделения палестинского сопротивления подчеркнули, что никакого обмена военных, пока не будут выпущены все заключенные палестинцы из израильских тюрем, не будет. При этом до сих пор остается неясным, считаются ли оставшиеся три россиянина потенциальными военными или же у них все-таки может появиться шанс во время следующего перемирия, если его, конечно, удастся добиться. Нельзя исключать, что некоторые из российских заключенных могли проходить обязательную военную службу в ЦАХАЛ, но при этом на момент похищения они не были кадровыми военнослужащими, уточнили «Известиям» источники в израильских армейских кругах.

В СМИ сообщалось, что Ирина Татти и Елена Труфанова тоже были освобождены вне соглашения между Израилем и ХАМАС.

«В соответствии с достигнутой договоренностью с руководством движения ХАМАС 29 ноября были освобождены наши соотечественницы Елена Труфанова и Ирина Татти, удерживавшиеся в качестве заложниц в секторе Газа. Отмечаем, что граждане России получили возможность вернуться домой без увязки с выполнением согласованных между Израилем и ХАМАС условий обмена части находящихся в анклаве заложников из числа женщин и детей на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах», — говорилось на сайте МИД РФ.

Действительно, взамен на 10 израильтян на шестой день перемирия освободили 30 палестинцев, две россиянки не были учтены. Подобные цифры сходятся с обусловленной ранее формулой обмена «три к одному».

Однако на следующий день в ХАМАС заявили о передаче лишь только восьми заложников. При этом МИД Катара сообщил об освобождении израильской стороной 30 палестинцев взамен на указанных восемь израильтян, но с добавлением «задним числом» Татти и Труфановой.

«На седьмой день гуманитарного перемирия между ХАМАС и еврейским государством будут отпущены 30 палестинцев взамен на 10 израильтян. Имена отпущенных ранее россиянок уже включены в сегодняшний список», — говорится в официальном заявлении катарского внешнеполитического ведомства.

Таким образом, источники «Известий» утверждают, что израильская сторона «заплатила» за двух россиянок шестью заключенными палестинцами.



В общей сложности в период с 24 ноября по 1 декабря удалось освободить 80 израильтян (сюда включены и люди с двойным гражданством) взамен на 240 палестинцев. По последним данным, в плену на территории сектора Газа продолжают находиться 135 человек, среди них 124 гражданина еврейского государства и 11 иностранцев, включая трех россиян. 12 декабря ЦАХАЛ обнаружил тела двух погибших израильтян: одну молодую девушку и солдата, оба числились похищенными.