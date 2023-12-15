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ЦАХАЛ заявила об обнаружении тел троих заложников в секторе Газа

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Фото: TASS/dpa/Ilia Yefimovich
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Тела троих заложников, похищенных ХАМАС на юге Израиля, были найдены в Газе. Об этом сообщает 15 декабря газета Globs.

«Сегодня утром, в пятницу, стало известно, что тело похищенной 28-летней Элии Толедано было доставлено ЦАХАЛ из сектора Газа на территорию Государства Израиль», — передает сообщение Армии обороны Израиля издание.

Также сообщается о нахождении тел 19-летних капрала Ника Бейзера и сержанта Рона Шермана.

Семьи погибших оповещены об их смерти после процедуры опознания, проведенной медицинскими работниками и военными раввинами.

Заложники в ситуации: в плену ХАМАС остаются трое граждан РФ
Речь идет об Александре Труфанове, Андрее Козлове и Александре Лобанове

Также 15 декабря советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман рассказал, что на территории сектора Газа в плену ХАМАС остаются трое россиян, у которых также есть израильское гражданство. Изначально Москва передала список из восьми россиян, находящихся в плену. Пока что из них освобождены лишь трое.

Член политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан 5 декабря заявил о том, что движение не отпустит заложников, пока Израиль не прекратит агрессию. Он подчеркнул ответственность премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху за жизни израильских пленников.

После окончания перемирия с ХАМАС и обмена заложниками во время паузы ЦАХАЛ снова приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа 3 декабря. Как заявил Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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