ХАМАС заявило об удержании оставшихся заложников до прекращения агрессии Израиля

Движение ХАМАС не отпустит оставшихся заложников и не будет вести переговоры с Израилем, пока он не прекратит агрессию в секторе Газа. Такое заявление сделал член политбюро движения Усама Хамдан во вторник, 5 декабря.

«Никаких переговоров или обмена [пленными] не будет, пока израильское нападение не закончится», — приводит телеканал Aljazeera его слова.

Он также заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «несет ответственность» за жизни израильских пленников в секторе Газа, и отметил, что его цели в анклаве «недостижимы».

Хамдан добавил, что настоящая цель Нетаньяху и его вооруженных сил — «уничтожить палестинский народ».

Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале третьей фазы наземной операции в секторе Газа. Отмечалось, что израильские военные окружают город Хан-Юнис на юге анклава. В ЦАХАЛ также сообщили, что за последние несколько дней были ликвидированы многие боевики ХАМАС, в том числе старшие командиры. Кроме того, более 1,2 тыс. боевиков палестинского движения были задержаны на Западном берегу реки Иордан.

После окончания перемирия с ХАМАС ЦАХАЛ снова приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа 3 декабря. Как заявил Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.