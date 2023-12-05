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Израиль рассказал о ходе третьей фазы наземной операции в Газе

ЦАХАЛ: израильская армия окружает город Хан-Юнис на юге Газы
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Израильские военные начали третью фазу наземной операции в секторе Газа, армия окружает город Хан-Юнис на юге анклава. Об этом 5 декабря сообщил начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.

«Спустя 60 дней после начала войны наши силы окружают район Хан-Юниса на юге сектора Газа. Одновременно мы продолжаем закреплять наши позиции на севере сектора Газа. <…> Мы перешли к третьему этапу наземных операций», — приводится заявлении Халеви на сайте ЦАХАЛ.

Он также добавил, что за последние несколько дней были ликвидированы многие боевики ХАМАС, в том числе старшие командиры. Кроме того, более 1,2 тыс. боевиков палестинского движения были задержаны на Западном берегу реки Иордан.

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Ранее в этот день в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что войска Израиля достигли центра Хан-Юниса, крупнейшего города на юге Газы, отметив, что этот день стал самым напряженным днем боевых действий в анклаве с начала наземной операции.

После окончания перемирия с ХАМАС ЦАХАЛ снова приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа 3 декабря. Как заявил Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

На следующий день ЦАХАЛ призвала жителей Хана-Юниса эвакуироваться в окрестности города Рафах на границе с Египтом. Официальный представитель военных Авихай Эдри напомнил, что армия возобновила активные действия против палестинского движения ХАМАС и других «террористических организаций в анклаве».

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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