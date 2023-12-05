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Войска ЦАХАЛ достигли крупнейшего города на юге сектора Газа

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что войска достигли центра Хан-Юниса, крупнейшего города на юге Газы. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщили в Telegram-канале израильской армии.

«Мы находимся в сердце Джабалии, в сердце Шеджайи, а с этого вечера и в сердце Хан-Юниса», — говорится в публикации.

Кроме того, в пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что вторник, 5 декабря, стал самым напряженным днем боевых действий в анклаве с начала наземной операции.

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Ранее, 4 декабря, ЦАХАЛ призвала жителей города Хан-Юнис на юге сектора Газа эвакуироваться в окрестности города Рафах на границе с Египтом. Официальный представитель израильской армии Авихай Эдри напомнил, что ЦАХАЛ возобновила активные действия против палестинского движения ХАМАС и других «террористических организаций в анклаве».

До этого, 3 декабря, ЦАХАЛ приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа. Как заявил начальник генерального штаба Герци Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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