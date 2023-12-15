В Израиле рассказали о трех пленных россиянах у ХАМАС
На территории сектора Газа в плену ХАМАС остаются трое россиян с израильским гражданством. Об этом сообщил «Известиям» советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
Трое россиян, у которых также есть израильское гражданство, — это Александр Труфанов, Андрей Козлов и Александр Лобанов, сообщили «Известиям» источники в армейских структурах Израиля. При этом израильская сторона не раскрывает их местонахождение.
«Среди похищенных находятся трое граждан Израиля с российским гражданством», — подтвердил «Известиям» советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
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Заложники в ситуации: в плену ХАМАС остаются трое граждан РФ