Реклама
Прямой эфир
Мир
Сенат США продолжит работу над помощью Украине в понедельник
Мир
Хуситы подтвердили атаку на контейнеровоз Maersk Gibraltar
Мир
В Пентагоне предложили выбор между безопасностью США и помощью Украине
Экономика
Курс доллара на Мосбирже снизился до 89,87 рубля
Мир
Десятки людей на КПП «Торфяновка» ждут очереди на переход российско-финской границы
Мир
Конгресс США одобрил оборонный бюджет страны на 2024 год объемом $886 млрд
Мир
The Guardian заявила о решении Орбана покинуть зал во время решения ЕС по Украине
Мир
В Белом доме упрекнули республиканцев в оставлении Украины без помощи
Мир
Вучич заявил о всеобщем понимании неспособности победить Россию
Мир
Российского посла в Румынии вызвали в МИД после падения дрона на границе
Общество
Аэропорт Домодедово заявил о готовности к работе в непогоду
Мир
Politico узнала об отмене выступления Зеленского на саммите ЕС в последний момент
Мир
На Западе после «Итогов года» признали достижения России и уверенность Путина
Общество
Зампред комитета Госдумы поддержал слова Путина об абортах
Спорт
Футболки Месси были проданы на аукционе Sotheby's за $7,8 млн
Сюжет:

В Израиле рассказали о трех пленных россиянах у ХАМАС

0
Фото: Global Look Press/dpa/JÃ¶rg Carstensen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории сектора Газа в плену ХАМАС остаются трое россиян с израильским гражданством. Об этом сообщил «Известиям» советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Игра с престолом: Израиль не допустит Аббаса руководить сектором Газа
Почему никто не может взять ситуацию в регионе под контроль

Трое россиян, у которых также есть израильское гражданство, — это Александр Труфанов, Андрей Козлов и Александр Лобанов, сообщили «Известиям» источники в армейских структурах Израиля. При этом израильская сторона не раскрывает их местонахождение.

«Среди похищенных находятся трое граждан Израиля с российским гражданством», — подтвердил «Известиям» советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Заложники в ситуации: в плену ХАМАС остаются трое граждан РФ

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023