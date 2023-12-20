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Axios узнал о предложении Израиля объявить гуманитарную паузу

Axios: Израиль предложил ХАМАС взять паузу в боях на одну неделю
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС приостановление боевых действий на неделю в рамках заключения договоренности по обмену пленными. Об этом 20 декабря сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Речь идет о группе заложников от 30 до 40 человек, которые были захвачены в результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Сообщается, что предложение было сделано через катарских посредников. Это первое предложение Израиля после нарушения перемирия в ноябре, в результате которого были освобождены более 200 заложников.

По словам портала, около 130 заложников всё еще остаются в плену ХАМАС.

Заложники в ситуации: в плену ХАМАС остаются трое граждан РФ
Речь идет об Александре Труфанове, Андрее Козлове и Александре Лобанове

Ранее в этот день Израиль выразил готовность к перемирию ради освобождения заложников. В первую очередь речь идет об освобождении женщин, пожилых людей и лиц с физическими и психическими заболеваниями. В обмен Израиль пообещал несколько поэтапных гуманитарных пауз в секторе Газа, продолжительность которых будет зависеть от числа освобождаемых.

16 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул, что ведутся новые переговоры о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАС. Как отмечалось, глава израильской разведки встречался с премьер-министром Катара, страны-посредника в израильско-палестинском конфликте. Нетаньяху после встречи выступил с заявлением, в котором уклонился от вопроса о возможном перемирии, но подтвердил, что дал инструкции переговорной команде.

15 декабря советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман рассказал, что на территории сектора Газа в плену ХАМАС остаются трое россиян, у которых также есть израильское гражданство. Изначально Москва передала список фамилий восьми россиян, находящихся в плену. Пока что из них освобождены лишь трое.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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