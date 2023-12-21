WSJ узнала об отказе ХАМАС от условий Израиля по прекращению огня

Палестинское движение ХАМАС отказалось от гуманитарной паузы, предложенной Израилем в обмен на заложников. Об этом в среду, 20 декабря, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетские источники.

По словам египетских чиновников, ХАМАС добивается от Израиля больших уступок, чем содержит текущее предложение Израиля. В частности, речь идет полном прекращения огня. Кроме того, Израиль должен освободить из своих тюрем всех участников палестинской группировки «Исламский джихад» в обмен более чем на 100 заложников, захваченных во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ранее в этот день сообщалось, что Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС приостановление боевых действий на неделю в рамках заключения договоренности по обмену пленными. Речь идет о группе заложников от 30 до 40 человек, которые были захвачены в результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

16 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул, что ведутся новые переговоры о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАС. Как отмечалось, глава израильской разведки встречался с премьер-министром Катара, страны-посредника в израильско-палестинском конфликте. Нетаньяху после встречи выступил с заявлением, в котором уклонился от вопроса о возможном перемирии, но подтвердил, что дал инструкции переговорной команде.

До этого, 15 декабря, советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман рассказал, что на территории сектора Газа в плену ХАМАС остаются трое россиян, у которых также есть израильское гражданство. Изначально Москва передала список фамилий восьми россиян, находящихся в плену. Пока что из них освобождены лишь трое.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.