Реклама
Прямой эфир
Мир
Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом в случае провокаций извне
Мир
Макрон допустил приглашение Путина во Францию в 2024 году
Происшествия
Украинские боевики обстреляли троллейбусное депо в Донецке
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киевской области
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
Мир
В ЕС заявили о подготовке 13-го и 14-го пакетов санкций против РФ
Мир
Президент Чехии признал провал контрнаступления ВСУ
Экономика
Семьям с детьми могут дать до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки
Общество
Синоптик Шувалов предрек снегопад на выходных в Москве
Происшествия
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Мир
СБ ООН перенес голосование по проекту гуманитарной резолюции по Газе
Происшествия
Группу из 125 детей сняли с поезда и направили в больницу в Саратовской области
Мир
Американский политолог сообщил об усиливающемся в США преследовании Трампа
Мир
В Буэнос-Айресе прошел протест против политики новых властей Аргентины
Общество
Синоптик назвал 20 декабря самым теплым днем в Москве с начала зимы
Сюжет:

WSJ узнала об отказе ХАМАС от условий Израиля по прекращению огня

WSJ: в ХАМАС отвергли предложение Израиля об обмене 40 заложников
0
Фото: REUTERS/AL-QASSAM BRIGADES, MILITARY WIN
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Палестинское движение ХАМАС отказалось от гуманитарной паузы, предложенной Израилем в обмен на заложников. Об этом в среду, 20 декабря, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетские источники.

По словам египетских чиновников, ХАМАС добивается от Израиля больших уступок, чем содержит текущее предложение Израиля. В частности, речь идет полном прекращения огня. Кроме того, Израиль должен освободить из своих тюрем всех участников палестинской группировки «Исламский джихад» в обмен более чем на 100 заложников, захваченных во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Газовый узел: как богатые месторождения влияют на рост напряженности на Ближнем Востоке
Кто охотится за огромными запасами углеводородов в Восточном Средиземноморье

Ранее в этот день сообщалось, что Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС приостановление боевых действий на неделю в рамках заключения договоренности по обмену пленными. Речь идет о группе заложников от 30 до 40 человек, которые были захвачены в результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

16 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул, что ведутся новые переговоры о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАС. Как отмечалось, глава израильской разведки встречался с премьер-министром Катара, страны-посредника в израильско-палестинском конфликте. Нетаньяху после встречи выступил с заявлением, в котором уклонился от вопроса о возможном перемирии, но подтвердил, что дал инструкции переговорной команде.

До этого, 15 декабря, советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман рассказал, что на территории сектора Газа в плену ХАМАС остаются трое россиян, у которых также есть израильское гражданство. Изначально Москва передала список фамилий восьми россиян, находящихся в плену. Пока что из них освобождены лишь трое.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023