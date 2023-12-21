Al Arabiya узнал об отказе ХАМАС от перемирия с Израилем менее чем на две недели

Палестинское движение ХАМАС отвергает любое перемирие с Израилем, которое продлится менее двух недель. Об этом 21 декабря сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

«ХАМАС отвергает любое перемирие длительностью менее 14 дней», — говорится на его странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Ранее в этот день посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи сообщил, что переговоры Израиля и ХАМАС были возобновлены, однако до заключения договоренностей еще далеко. По его словам, основным посредниками выступают Катар, Египет и США.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на египетские источники об отказе ХАМАС от гуманитарной паузы, предложенной Израилем в обмен на заложников. По этим данным, движение добивается от Израиля больших уступок, чем содержит его текущее предложение — полного прекращения огня и освобождения из израильских тюрем всех участников палестинской группировки «Исламский джихад» в обмен более чем на 100 заложников, захваченных ХАМАС.

До этого сообщалось, что Израиль при посредничестве Катара предложил ХАМАС приостановить боевые действия на неделю в рамках заключения договоренности по обмену группы заложников из 30–40 пленных.

16 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул, что ведутся новые переговоры о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАС. Как отмечалось, глава израильской разведки встречался с премьер-министром Катара, страны-посредника в израильско-палестинском конфликте. Нетаньяху после встречи выступил с заявлением, в котором уклонился от вопроса о возможном перемирии, но подтвердил, что дал инструкции переговорной команде.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.