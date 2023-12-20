 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Спорт
Путин поручил создать центры подготовки сборных в ряде регионов РФ
Мир
В Госдепе заявили о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса
Мир
WSJ признала Владимира Путина геополитическим победителем года
Общество
Автора сериала Mr. Freeman могут оштрафовать за дискредитацию ВС РФ
Экономика
Путин поручил создать российские юрлица для управления газовыми активами
Общество
В Анапе начали операцию по освобождению севшего на мель сухогруза Blue Shark
Мир
Зеленский опроверг обсуждение с Орбаном прекращения огня на Украине
Мир
Зеленский пожаловался на отсутствие приглашения Украины в НАТО даже «по частям»
Политика
Мишустин назначил Сергея Кучушева на должность замглавы Минцифры
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Черноморске и Одессе
Мир
Совет министров Италии одобрил восьмой пакет помощи Украине на 2024 год
Мир
Футболист «Балтики» Тамерлан Мусаев перешел в ЦСКА
Мир
В Чехии суд оставил в силе приговор экс-военному за участие в боях в Донбассе
Мир
Небензя обвинил США в поставках оружия Израилю вместо помощи гражданским
Мир
Хуситы пригрозили атаковать примкнувшие к коалиции США суда
/

«Мы никуда не торопимся, у нас есть время, а у ХАМАС — нет»

Замкомандира танкового батальона ЦАХАЛ — об условиях ведения войны в секторе Газа, сроках зачистки северной части анклава и массовой сдаче палестинцев в плен
Фото: из личного архива
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военная операция на севере сектора Газа продолжится еще несколько месяцев, рассказал «Известиям» майор, заместитель командира танкового батальона ЦАХАЛ Алексей (фамилия не раскрывается по просьбе израильской армии), который репатриировался в Израиль в 1995 году из Севастополя. По его словам, военное крыло палестинского движения не оказывает серьезного и ощутимого сопротивления при боестолкновениях. Более того, сейчас палестинцы начали активно сдаваться в плен, утверждает он. О том, как ведется война в Газе и много ли удалось обнаружить тоннелей — в эксклюзивном интервью военнослужащего «Известиям».

«В ХАМАС подготовились очень хорошо»

— Алексей, расскажите, когда вы переехали и приступили к службе в Армии обороны Израиля?

Я репатриировался с родителями в Израиль в 1995 году, когда мне было восемь лет. Мы с родителями переехали из Крыма, а именно из Севастополя. Женат, трое сыновей. На службу в ЦАХАЛ я поступил в 2005 году. Дослужился до заместителя командира танкового батальона в звании майора. Сейчас уже прошло два месяца с того момента, как мы начали выполнять боевые задачи в секторе Газа. Вместе с нами на севере анклава воюет 551-я десантная бригада.

Израильский танкист
Фото: REUTERS/Yossi Zeliger

— Получается, вы приступили к боевым действиям с самого начала наземной операции 27 октября. Многие в Израиле признают хорошую подготовку ХАМАС к сегодняшней войне. Что вы думаете по этому поводу?

— Да, с самого начала. Признаться честно, я уже даже не помню точную дату. Знаю, что это произошло приблизительно после двух–трех недель после событий «Черной субботы» (атака ХАМАС на Израиль 7 октября. — «Известия»).

Действительно, в ХАМАС подготовились очень хорошо, но они не понимали той степени мощи, с которой мы будем воевать. Они привыкли к очень ограниченным и незначительным операциям, как в 2014 году (операция ЦАХАЛ «Нерушимая скала». — «Известия»). Я участвовал во всех войнах в секторе Газа, включая военную операцию 2009 года. Сегодня мы работаем совсем по-другому: намного сильнее, намного лучше. В целом работа идет очень серьезная. Танки воюют вместе с пехотой при поддержке вертолетов и артиллерии. В ХАМАС просто не понимали этого, они нас недооценили.

До сих пор мое подразделение еще не встречало серьезного противостояния. Конечно, в нас стреляли противотанковыми ракетами, по нам работали снайперы, но урон и потери с нашей сторон были совершенно незначительными. Несмотря на то, что мы заходили в самые тяжелые районы севера сектора Газа, мы не заметили ощутимого противодействия со стороны ХАМАС.

Заложники в ситуации: в плену ХАМАС остаются трое граждан РФ
Речь идет об Александре Труфанове, Андрее Козлове и Александре Лобанове

— Вы упомянули, что выполняете задачи в северной части сектора Газа. В каких именно городах ваши подразделения участвовали в боевых действиях?

Мои подразделения первыми вошли в Бейт-Ханун на севере анклава, также воевали в Бейт-Лахии. В этом городе находился главный оплот ХАМАС, там мы уничтожили главный батальон ХАМАС. Мы там находились практически три недели до тех пор, пока не убедились, что 80% боевиков убиты, а их инфраструктура уничтожена.

Солдат армии Израиля в одном из тоннелей ХАМАС

Солдат армии Израиля в одном из тоннелей ХАМАС

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

— Много ли было обнаружено тоннелей во время операции в этой части анклава?

Самих тоннелей там немного, но там очень много входов: из обычных домов, из школ, из больниц, садиков и мечетей. Например, в Бет-Хануне, где мы как раз и воевали, есть всего единицы. Повторюсь, входов в тоннели очень много, их сотни.

— Сколько, по вашей оценке, еще продлится зачистка северной и центральной части Газы?

Мы будем воевать столько, сколько потребуется. Наша цель — вернуть всех похищенных заложников и полностью разрушить военно-политический потенциал ХАМАС. На севере, полагаю, это займет еще несколько «хороших месяцев».

Мы воюем сейчас очень четко и слажено: проходим все дома, почти в каждом из них мы находим оружие и боеприпасы. Это занимает время. Мы не на очередной операции, а на настоящей войне. Мы никуда не торопимся, у нас есть время, а у ХАМАС — нет. Наши подразделения становятся сильнее с каждым днем. Только в первую неделю боевых действий количество поступивших на службу резервистов в каждый батальон и бригаду превысило 100% от изначального плана по набору солдат. Люди приезжают за свои деньги из разных уголков мира, включая Россию, США и Швецию.

Израильские военные в центральной части сектора Газа
Фото: TASS/EPA/MOHAMMED SABER

— За последнее время очень много кадров, на которых видно сдающихся в плен членов ХАМАС. Насколько сильно увеличилось их число с начала войны?

— Очень большое количество сдающихся за последнюю неделю. В первый месяц мы практически не видели мирных жителей, никто не сдавался, а за последние две недели люди сдаются сотнями. Я говорю только про свою бригаду. Полагаю, общее число — более нескольких тысяч человек, среди них 15–20% из ХАМАС.

Есть обычные мирные жители, которые хотят перейти в Израиль, мы их передаем внутренней разведке ШАБАК. Но и нельзя забывать, что сдаваться в плен не так уж и просто: мужчинам нужно поднять белый флаг и полностью раздеться. Женщин и детей последнее условие не касается.

Игра на затопление: потери ХАМАС в секторе Газа составили 6 тыс. бойцов
Как развиваются боевые действия и что происходит с тоннелями в анклаве

«Сейчас мы их серьезно давим»

— Военное крыло ХАМАС «Аль-Кассам» публикует большое количество роликов на своих медиаресурсах, на которых отчетливо видно, как успешно наносятся удары по израильской бронетехнике. Можно ли утверждать, что они добиваются результатов?

— Даже близко нет. В основном они пользуются РПГ-7, есть небольшое количество РПГ-29. Стреляют с очень коротких расстояний: наносят удар с 30 метров, а потом сразу прячутся в укрытия. Их очень тяжело обнаружить во время уличных боев. По танкам из моего батальона попадали уже восемь раз, но вся техника продолжила выполнять задачи.

Я, например, воюю на старом танке Merkava-3 — у него нет активной брони, она абсолютно обычная. Впрочем, в ХАМАС просто боятся вести активные боевые действия: если бы они действовали серьезнее, нам было бы намного тяжелее.

Боевик ХАМАС производит выстрел из противотанкового гранатомета в танк израильской армии. Скриншот видео

Боевик ХАМАС производит выстрел из противотанкового гранатомета в танк израильской армии. Скриншот видео

Фото: REUTERS

— Тем не менее если вернуться к публикуемым палестинской стороной видео, есть несколько кадров успешного поражения танков ЦАХАЛ с очень близкого расстояния. Как утверждается, они бьют по слабым местам в броне. Последние военные конфликты в мире показали слабую эффективность тяжелой бронетехники во время уличных боев…

— Вы полностью правы, в танках есть слабые места. Но чтобы попасть в слабое место танка, надо серьезно прицелиться. Вдобавок к этому нужно время — 10–20 секунд. У них попросту нет этих 10 секунд. Если они будут так долго целиться, непременно будут ликвидированы. По этой причине они часто стреляют быстро и неточно.

К тому же из-за сложности боев в черте города в ХАМАС прибегают к стрельбе из колонн с мирными гражданами, которые эвакуируются из северной части анклава. К примеру, мы видим перемещающихся на юг Газы женщин, детей и мужчин с поднятыми белыми флагами, и в этот момент подбегают боевики и стреляют по нам из гранатомета, а после сразу же скрываются с места.

Когда они поднимают голову, чтобы выстрелить по нам ракетой, именно там и встречают свою смерть. Мы видели очень мало организованных боевых групп, когда выходит командир ХАМАС и за ним идут 10 человек.

Стрелковое оружие, захваченное солдатами израильской армии в Газе

Стрелковое оружие, захваченное солдатами израильской армии в Газе

Фото: REUTERS

— В мировых СМИ писали о большом количестве погибших именно среди командного состава израильской армии. С чем это связано? И много ли командиров ХАМАС воюют на фронте?

У ХАМАС, как я уже сказал, всегда небольшие отряды. Они неорганизованные, там очень сильная проблема с командованием. В израильской армии командир роты или батальона идет впереди своих солдат. Мы не работаем в тылу, мы всегда идем впереди. В ХАМАС подобное не работает — они посылают пешек на убой.

Я считаю, что именно по этой причине мы работаем гораздо эффективнее. Мы воюем намного лучше, потому что командиры ведут за собой отряд солдат. Офицеры обдумывают и планируют ту или иную операцию таким образом, чтобы не оставить ХАМАС и шанса. Сейчас мы их серьезно «давим». Наши отряды прочесывают дом за домом.

Мужчина с двумя маленькими детьми, пострадавшими в результате авиаудара Израиля, у одной из больниц Газы

Мужчина с двумя маленькими детьми, пострадавшими в результате авиаудара Израиля, у одной из больниц Газы

Фото: Global Look Press/IMAGO/Omar Ashtawy apaimages

— За время проведения ЦАХАЛ наземной операции в секторе Газа отмечается большое количество погибших среди мирного населения. По последним данным, уже около 19 тыс. человек. Предпринимаются какие-либо попытки для минимизации потерь?

Армия начала боевые действия на севере сектора Газа, чтобы у мирного населения была возможность переместиться на юг. Мы не хотим воевать с мирными жителями. Но мы сейчас находимся на войне, и если мы знаем, что перед нами любого рода инфраструктура, из которой может вестись огонь по нашим солдатам или могут наноситься удары по израильским территориям, мы будем стрелять.

Однако, как я уже упомянул, в нас несколько раз стреляли противотанковыми ракетами из колонны с мирными жителями — мы просто отъехали назад, а не начали стрелять по всем сразу. Но когда мы атакуем тот или иной комплекс — и в случае, если там остаются мирные жители после предупреждения об эвакуации из здания — солдаты моего подразделения не могут быть уверены, все ли ушли. Нам этого не видно с танка. Когда командиры ХАМАС пытаются закрыть себя мирными жителями, это им не дает никакую защиту. Их защита закончилась 7 октября.

«Они хотят убить евреев и уничтожить Израиль»
Представитель ЦАХАЛ Анна Уколова — о штурме больницы «Аль-Шифа», ходе наземной операции и возможном открытии нового фронта

— Тем не менее ХАМАС продолжает обстреливать израильские города. Только 15 декабря был зафиксирован мощный ракетный удар. Почему им по-прежнему удается сохранять подобный военный потенциал?

У них есть тысячи ракет, которые разбросаны по многим точкам в секторе Газа. Пусковые установки находятся в школах, в больницах, а также на сельскохозяйственных территориях. Мы уничтожаем то, что находим, но наши войска еще не смогли добраться до всех точек их размещения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир