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Игра на затопление: потери ХАМАС в секторе Газа составили 6 тыс. бойцов

Как развиваются боевые действия и что происходит с тоннелями в анклаве
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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С начала наземной операции в секторе Газа Израиль уничтожил 6 тыс. бойцов ХАМАС. Об этом сообщил «Известиям» источник в израильских армейских кругах. Сейчас ведутся ожесточенные бои на севере и юге Газы. СМИ сообщают о решении Армии обороны Израиля приступить к затоплению тоннелей, однако это может привести к гибели заложников, считают эксперты. Как развиваются боевые действия в палестинском анклаве и в чем заключается план ЦАХАЛ по уничтожению инфраструктуры ХАМАС — в материале «Известий».

Где идут сейчас бои

Бои на территории сектора Газа между ХАМАС и Израилем продолжаются уже 70 дней. Ожесточенные столкновения ведутся на севере и юге палестинского анклава. Обе стороны несут тяжелые потери среди личного состава. При этом гуманитарная ситуация и безопасность мирных граждан вызывают большие опасения на международном уровне.

Так, за последние дни израильская армия начала усиливать артиллерийские удары по южным городам сектора Газа, в том числе по Хан-Юнису. Подразделения ЦАХАЛ окружили город и предпринимают попытки продвинуться вглубь него.

обстрел
Фото: Global Look Press/Abed Rahim Khatib

Кроме того, израильский телеканал Kan сообщил о столкновениях в западной части города Рафах — на юге сектора Газа.

Потери военного крыла палестинского сопротивления составляют 6 тыс. с момента активизации наземных действий ЦАХАЛ в Газе 28 октября, сообщил «Известиям» источник в армейских кругах Израиля. По словам собеседника, эти цифры, однако, приблизительны, поскольку точные потери в условиях войны просто невозможно подсчитать. При этом, согласно открытым источникам, общее количество бойцов ХАМАС составляет от 20–50 тыс. человек.

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С другой стороны, израильская газета Yedioth Ahronoth опубликовала 9 декабря совокупные потери ЦАХАЛ, начиная с событий 7 октября. По их информации, более 5 тыс. солдат находятся в больницах и свыше 2 тыс. официально признаны инвалидами.

Отделение реабилитации при оборонном ведомстве Израиля, по их сведениям, принимает ежедневно 60 раненых, состояние большинства из них оценивается как тяжелое. Примерно у 58% поступающих отмечаются опасные ранения ног и рук, которые требуют проведения операций по ампутации. Потери Армии обороны Израиля за время проведения наземной операции составляют свыше 100 человек, в то время как за весь период войны ЦАХАЛ потеряла около 450 солдат.

жертвы обстрела
Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 15 декабря, что количество смертей и масштаб разрушений в Газе достигли беспрецедентного уровня. «Сегодняшние условия делают невозможным выполнение значимых гуманитарных задач в секторе Газа. <…> Масштаб военной кампании вместе со смертями и разрушениями в палестинском анклаве достиг недопустимого уровня», — отметил он.

Помимо прочего, в последние дни на Западном берегу реки Иордан вспыхивают новые вооруженные бои между палестинцами и израильской армией. Сейчас подразделения ЦАХАЛ проводят рейды и аресты в Хевроне, Наблусе, Вифлееме, Дженине и Иерусалиме с применением бронетехники, слезоточивого газа и оружия. Им дают отпор местные подростки и члены отрядов сопротивления. Среди них есть раненые и погибшие.

Затопление тоннелей ХАМАС

Кроме того, в СМИ на днях появились сообщения, что ЦАХАЛ начала затапливать тоннели в Газе. Впрочем, официально израильская сторона не подтвердила эту информацию. Тем не менее стоит отметить, что еще на прошлой неделе начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви назвал затопление туннелей хорошей идеей.

При этом, по информации СМИ, ЦАХАЛ еще в середине ноября завершила установку пяти насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати. Установки якобы способны, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить тоннели в течение нескольких недель.

хамас боевик
Фото: Getty Images/​SOPA Images/Contributor

ХАМАС, по сути, за время своего противостояния Израилю создало огромный подземный лабиринт в секторе Газа. Многие оценивают его протяженность в 500 км. В некоторых местах глубина подземных коридоров достигает 70 м, однако по большей части всё же не превышает 2 м.

Всего, согласно данным из открытых источников, этот подземный город включает в себя 1,3 тыс. коридоров, где ХАМАС в том числе хранит свои боеприпасы и оружие. Кроме того, ХАМАС использовало тоннели для нападения из тыла и перемещения личного состава. Ведь такого рода инфраструктура позволяет избегать разведки противника с воздуха.

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Армия обороны Израиля уже достаточно давно пытается решить проблему с тоннелями. При этом, как показал опыт боевых действий, разрушить систему укрытий ХАМАС оказалось невозможным с помощью масштабных бомбардировок.

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

С точки зрения оперативной обстановки на местах затопить тоннели даже за несколько попыток будет невозможным. В ХАМАС просчитали подобное развитие событий, включая применение ядовитых газов. Военная инфраструктура сопротивления отличается большой глубиной под поверхностью земли, — рассказал в беседе с «Известиями» сирийский полевой командир и бывший депутат в Народном совете Сирии Муханнад Хадж.

Чтобы затопить туннель морской водой, нужно от 10 до 12 суток, полагает бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. При этом, по его словам, смысл подобной операции заключается в том, чтобы вынудить боевиков выходить на поверхность, создавая им невыносимые условия для дальнейшего нахождения под землей.

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Тем не менее ЦАХАЛ уже активно использует противобункерные бомбы для уничтожения тоннелей ХАМАС, но их применение требует гораздо больших усилий с военной точки зрения, чем использование водяных насосов.

цахал
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Противобункерные бомбы показали свою эффективность по уничтожению тоннелей. Однако, по мнению эксперта, главная проблема заключается в обнаружении тоннелей для нанесения по ним удара: это ложится на плечи разведки, которая проводится как с воздуха, так и в результате допросов не только боевиков, но и местных жителей, заключил Яков Кедми.

В целом большинство наблюдателей высказывают опасения в связи с возможным нахождением заложников в этих тоннелях. Некоторые уверены: затопление может привести к гибели похищенных. По последним данным, в плену на территории сектора Газа продолжают находиться 132 человека, среди них трое россиян. 15 декабря в ЦАХАЛ сообщили об обнаружении тел трех похищенных граждан, включая двух израильских солдат.

Президент США Джо Байден заявил 13 декабря, что нет точной уверенности в расположении заложников под землей. При этом «убийство каждого гражданского — абсолютная трагедия», подчеркнул он.

Кроме того, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что военные действуют на основе имеющихся у них разведданных о вероятном местоположении заложников. По его словам, армия не будет предпринимать шаги, которые могут причинить пленникам вред.

заложники
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Семьи оставшихся в плену заложников призывают израильские власти достичь перемирия и заключить новую сделку по обмену пленными. Одна из последних акций протестов прошла 13 декабря в Тель-Авиве. В общей сложности в период с 24 ноября по 1 декабря, когда длилось перемирие, которого удалось добиться благодаря посреднической роли Египта и Катара, удалось освободить 80 израильтян (сюда включены и люди с двойным гражданством) взамен на 240 палестинцев.

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Впрочем, позиция ЦАХАЛ предельно ясна. «ХАМАС готово разговаривать с нами только тогда, когда мы используем силу. Если мы не будем на них давить, мы никого не сможем вернуть», — заявил ранее министр обороны Йоав Галант.

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